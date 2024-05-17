Які документи необхідні абітурієнтам для вступу в ВНЗ: список

У 2024 році абітурієнти, які вступають до закладів вищої освіти на основі повної загальної освіти, подають заяви тільки в електронній формі. Є декілька винятків, які вказані в "Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти".
Як подавати документи на вступ та які саме будуть потрібні абітурієнтам, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Osvita.
Усі вступники мають право подати не більше п'яти заяв на бюджет та до десяти заяв на контракт. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн за цим посиланням.
Для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на веб-сайті за цим посиланням.
Під час реєстрації потрібно вказати такі дані:
Абітурієнт, який має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до одного із закладів вищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо заклад вищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.
Заклади освіти створюють консультаційні центри приймальних комісіях для надання допомоги особам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти.
Особи, які реєструють кабінет вступника, самостійно створюють особистий електронний кабінет вступника в ЄДЕБО в консультаційному центрі будь-якого закладу освіти:
В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (мобільний та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв'язку закладу вищої освіти з вступником, а також завантажує кольорову фотокартку розміром до 1 Мб у форматі jpg зі співвідношенням сторін 3х4.
До подання першої заяви вступник може замінити внесені номери телефонів. За потреби вступник зазначає додаткові документи про раніше здобуту освіту, дані сертифіката ЗНО /ЄФВВ, сертифікатів НМТ/ЄВІ різних років.
Є випадки, в яких вступникам доводиться подавати заяву на вступ у паперовій формі - у зв'язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника.
Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти (за згодою закладу освіти або в разі перебування вступника на тимчасово окупованій території - дистанційно з використанням засобів електронного зв'язку).
Зміст заяви в паперовій формі відповідає змісту заяви в електронній формі.
Уповноважена особа приймальної комісії вносить відомості кожної заяви в паперовій формі до ЄДЕБО в день прийняття заяви (з відповідною поміткою в разі дистанційної подачі заяви).
Належним дотриманням вимоги встановлення фізичної особи, яка дистанційно подає заяву в паперовій формі, вважається електронна ідентифікація фізичної особи, яка подає такі документи з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
Для іноземців та осіб без громадянства, які звернулися із заявою про визнання їх біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" вступник додає такі документи:
Варто зазначити, що це мінімальний перелік документів для вступників до закладів вищої освіти. У кожного навчального закладу можуть бути власні умови, які можна дізнатися в умовах прийому до певного закладу або зателефонувавши до його приймальної комісії.
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