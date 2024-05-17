Какие документы необходимы абитуриентам для поступления в ВУЗы: список

Подача заявления в электронной форме

Все абитуриенты имеют право подать не более пяти заявлений в бюджет и десять заявлений на контракт. Заявление в электронной форме подается путем заполнения электронной формы в режиме онлайн по этой ссылке.

Для подачи заявлений в электронной форме необходимо зарегистрировать личный электронный кабинет в ЕГЕБО на сайте по этой ссылке.

При регистрации необходимо указать следующие данные:

Адрес личной электронной почты, к которой есть доступ. Указанный адрес будет логином для входа в личный электронный кабинет

Серия и номер документа (одного из документов) о ранее полученном образовании (основа поступления)

Номер, PIN-код и год получения сертификата внешнего независимого оценивания (далее - сертификат ВНО)/сертификата НМТ/экзаменационного листа, полученного при регистрации на ЕВИ/ЕФОВ. При наличии данных разных лет и вступительных испытаний указывается любое из предусмотренных к использованию на соответствующей основе поступления

Тип, серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) (в случае отсутствия сертификатов ВНО/сертификата НМТ/экзаменационного листка ЕВИ/ЕФОВ)

Реквизиты документов, удостоверяющих основания для специальных условий участия во вступительной кампании, информация о которых доступна в государственных реестрах

Абитуриент, имеющий основания для специальных условий участия во вступительной кампании, в случае недоступности в государственных реестрах соответствующих документов к представлению первого заявления должен обратиться в одно из учреждений высшего образования (лично или по электронной почте, если учреждение высшего образования способно дистанционно провести надлежащую проверку документов) и предоставить документы, подтверждающие указанное право, для создания в ЕГЕБО карты физического лица и загрузки сканированных копий этих документов.

Учреждения создают консультационные центры в приемных комиссиях для оказания помощи лицам при регистрации личного электронного кабинета и подачи заявлений в электронной форме. Поступающие могут обратиться в консультационный центр любого учебного заведения.

Лица, регистрирующие кабинет поступающего, самостоятельно создают личный электронный кабинет поступающего в ЕГЕБО в консультационном центре любого учебного заведения:

При наличии разногласий в данных лица в ЕГЕБО (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол, гражданство и т.д.)

В документе о ранее полученном образовании (основа поступления)

У данных участников ВНО/НМТ/ЕФВВ/ЕВИ

В случае представления документа о ранее полученном образовании (основа поступления), информация о котором отсутствует в ЕГЭБО, при условии, что документы об образовании выданы до внедрения фотополимерных технологий их изготовления

В личном электронном кабинете поступающий вносит номера телефонов (мобильный и/или домашний) с указанием телефонных кодов в международном формате для возможности оперативной связи ВУЗа с поступающим, а также загружает цветную фотографию размером до 1 Мб в формате jpg с соотношением сторон 3х4.

До подачи первого заявления абитуриент может заменить внесенные номера телефонов. При необходимости поступающий отмечает дополнительные документы о ранее полученном образовании, данные сертификата ВНО/ЕФОВ, сертификатов НМТ/ЕВИ разных лет.

Подача заявления в бумажной форме

Есть случаи, в которых поступающим приходится подавать заявление на поступление в бумажной форме - в связи с невозможностью зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего.

в случае подачи документов иностранцами и лицами без гражданства, кроме лиц с видом на постоянное проживание в Украине, и лиц, документированных удостоверением лица, нуждающегося в дополнительной защите, или удостоверением беженца

в случае предоставления иностранного документа об образовании

в случае представления документа о ранее полученном образовании, выданного к внедрению фотополимерных технологий их изготовления

в случае подачи заявления на вступление в установленные настоящим Порядком сроки подачи электронных заявлений /работы электронных кабинетов поступающих

в случае невозможности зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего или подать заявление в электронном виде по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии высшего образования.

Заявление в бумажной форме поступающий подает лично в приемную комиссию заведения высшего образования (по согласию учебного заведения или в случае нахождения поступающего на временно оккупированной территории - дистанционно с использованием средств электронной связи).

Содержание заявления в бумажной форме соответствует содержанию заявления в электронной форме.

Уполномоченное лицо приемной комиссии вносит сведения каждого заявления в бумажной форме в ЕГЭБО в день принятия заявления (с соответствующей пометкой при дистанционной подаче заявления).

Надлежащим соблюдением требования установления физического лица, дистанционно подающего заявление в бумажной форме, считается электронная идентификация физического лица, подающего такие документы с использованием электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

Для иностранцев и лиц без гражданства, которые обратились с заявлением о признании их беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, в соответствии с Законом Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" поступающий добавляет следующие документы:

копия паспортного документа иностранца или лица без гражданства, заверенная территориальным органом ГТС по месту нахождения иностранца или лица без гражданства в Украине и/или с отметкой, что оригинал такого документа получен на хранение территориальным органом ГМС

справка об обращении за защитой в Украине

Стоит отметить, что это минимальный перечень документов для поступающих в высшие образования. У каждого учебного заведения могут быть собственные условия, которые можно узнать в условиях приема в определенное заведение или позвонив в его приемную комиссию.