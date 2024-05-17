Какие документы необходимы абитуриентам для поступления в ВУЗы: список

В 2024 году абитуриенты, поступающие в заведения высшего образования на основе полного общего образования, подают заявления только в электронной форме. Есть несколько исключений, указанных в "Условиях приема на обучение в заведения высшего образования".
Как подавать документы на поступление и какие именно потребуются абитуриентам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Osvita.
Все абитуриенты имеют право подать не более пяти заявлений в бюджет и десять заявлений на контракт. Заявление в электронной форме подается путем заполнения электронной формы в режиме онлайн по этой ссылке.
Для подачи заявлений в электронной форме необходимо зарегистрировать личный электронный кабинет в ЕГЕБО на сайте по этой ссылке.
При регистрации необходимо указать следующие данные:
Абитуриент, имеющий основания для специальных условий участия во вступительной кампании, в случае недоступности в государственных реестрах соответствующих документов к представлению первого заявления должен обратиться в одно из учреждений высшего образования (лично или по электронной почте, если учреждение высшего образования способно дистанционно провести надлежащую проверку документов) и предоставить документы, подтверждающие указанное право, для создания в ЕГЕБО карты физического лица и загрузки сканированных копий этих документов.
Учреждения создают консультационные центры в приемных комиссиях для оказания помощи лицам при регистрации личного электронного кабинета и подачи заявлений в электронной форме. Поступающие могут обратиться в консультационный центр любого учебного заведения.
Лица, регистрирующие кабинет поступающего, самостоятельно создают личный электронный кабинет поступающего в ЕГЕБО в консультационном центре любого учебного заведения:
В личном электронном кабинете поступающий вносит номера телефонов (мобильный и/или домашний) с указанием телефонных кодов в международном формате для возможности оперативной связи ВУЗа с поступающим, а также загружает цветную фотографию размером до 1 Мб в формате jpg с соотношением сторон 3х4.
До подачи первого заявления абитуриент может заменить внесенные номера телефонов. При необходимости поступающий отмечает дополнительные документы о ранее полученном образовании, данные сертификата ВНО/ЕФОВ, сертификатов НМТ/ЕВИ разных лет.
Есть случаи, в которых поступающим приходится подавать заявление на поступление в бумажной форме - в связи с невозможностью зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего.
Заявление в бумажной форме поступающий подает лично в приемную комиссию заведения высшего образования (по согласию учебного заведения или в случае нахождения поступающего на временно оккупированной территории - дистанционно с использованием средств электронной связи).
Содержание заявления в бумажной форме соответствует содержанию заявления в электронной форме.
Уполномоченное лицо приемной комиссии вносит сведения каждого заявления в бумажной форме в ЕГЭБО в день принятия заявления (с соответствующей пометкой при дистанционной подаче заявления).
Надлежащим соблюдением требования установления физического лица, дистанционно подающего заявление в бумажной форме, считается электронная идентификация физического лица, подающего такие документы с использованием электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.
Для иностранцев и лиц без гражданства, которые обратились с заявлением о признании их беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, в соответствии с Законом Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" поступающий добавляет следующие документы:
Стоит отметить, что это минимальный перечень документов для поступающих в высшие образования. У каждого учебного заведения могут быть собственные условия, которые можно узнать в условиях приема в определенное заведение или позвонив в его приемную комиссию.
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