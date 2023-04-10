У які дні потрібно замітати в домі, щоб позбавитися безгрошів'я і залучити достаток

Безліч старих прикмет про гроші пов'язані з прибиранням у будинку. Від того, в який бік змітати сміття залежить благополуччя в будинку і тому бабусі нам постійно говорили "не мети на себе, бо грошей не буде".
Коли і як треба підмітати в будинку, щоб залучити удачу та благополуччя – читайте нижче.
Виявляється, має значення навіть день тижня, коли найкраще підмітати. Це:
Категорично не можна прибирати у неділю. Згідно з прикметами, така звичка може приваблювати неприємності та біди в дім.
Згідно з народними прикметами, для залучення грошей потрібно підмітати в домі від центру кімнат до виходу. Це символізує викидання сміття з дому та звільнення місця для нових речей. А значить – для достатку та удачі.
Для підмітання в будинку потрібно використовувати добрий і новий віник. Якщо віник вже зносився і погано виконує свою функцію – його потрібно замінити.
Також не варто замітати віником, з якого вивалюються прути, і краї перестали бути рівними. Такі віники відлякують грошову енергію.
Не можна підмітати в будинку після заходу сонця або вночі - це може призвести до втрати грошей та неприємностей.
Не можна викидати сміття та відходи у сміттєвий бак у день прибирання, оскільки це може "вкрасти" весь заробіток, залучений до будинку.
До речі, раніше ми писали про те, яких звичаїв потрібно дотримуватись, щоб залучити грошову удачу.
А ще розповідали про те, як визначити купюру-талісман, яка залучатиме гроші.