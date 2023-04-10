У які дні потрібно замітати в домі, щоб позбавитися безгрошів'я і залучити достаток

Коли треба підмітати

Виявляється, має значення навіть день тижня, коли найкраще підмітати. Це:

вівторок

середа

четвер

субота

Категорично не можна прибирати у неділю. Згідно з прикметами, така звичка може приваблювати неприємності та біди в дім.

Як замітати, щоб залучити удачу

Згідно з народними прикметами, для залучення грошей потрібно підмітати в домі від центру кімнат до виходу. Це символізує викидання сміття з дому та звільнення місця для нових речей. А значить – для достатку та удачі.

Для підмітання в будинку потрібно використовувати добрий і новий віник. Якщо віник вже зносився і погано виконує свою функцію – його потрібно замінити.

Також не варто замітати віником, з якого вивалюються прути, і краї перестали бути рівними. Такі віники відлякують грошову енергію.

Що не можна робити під час підмітання будинку

Не можна підмітати в будинку після заходу сонця або вночі - це може призвести до втрати грошей та неприємностей.

Не можна викидати сміття та відходи у сміттєвий бак у день прибирання, оскільки це може "вкрасти" весь заробіток, залучений до будинку.