Така купюра може стати справжнім талісманом та магнітом для грошей: як її визначити

Гроші мають дуже сильну енергетику, і часом звичайнісінька купюра може виявитися справжнім магнітом для притягнення фінансів. У таких купюр є деякі відмінності.

Як виглядає така купюра і як нею потрібно правильно користуватися – читайте у матеріалі нижче.

Як вибрати щасливу купюру

У грошових купюрах особливе значення мають цифри та літери. Варто уважно розглядати купюри, які потрапляють до вас у руки – серед них може бути саме та, яка вам потрібна.

Подивіться номерний знак - він може повністю або частково збігатися з датою вашого народження. Часто трапляються купюри, які наприкінці номерного знака мають рік народження. Також номерний знак може співпадати з датою дуже важливої події у житті – весілля, народження дитини, сімейною датою.

Вважається, що така купюра буде енергетично пов'язана з людиною, а отже стане своєрідним магнітом для грошей.

Зверніть увагу на літерний код – якщо поєднання букв збігається з ініціалами власника або першими літерами його імені, то розлучатися з такою купюрою не варто.

Є й інші купюри, які можуть привабити щастя. Наприклад, у числовому коді є багато сімок або цифр, які за знаком Зодіаку чи датою народження вважаються щасливими для власника.

Що робити зі щасливою купюрою

Віддавати таку купюру в магазині, витрачати, давати в борг і розмінювати - не можна. Навіть у тому випадку, якщо це дуже-дуже потрібно.

Її потрібно скласти так, щоб було видно числовий код і помістити у своєму гаманці. Така купюра притягуватиме прибуток і принесе фінансовий успіх.