В какие дни нужно подметать в доме, чтобы избавиться от безденежья и привлечь достаток

Когда нужно подметать

Оказывается, имеет значение даже день недели, когда лучше всего подметать. Это:

вторник

среда

четверг

суббота

Категорически нельзя убирать в воскресенье. Согласно приметам, такая привычка может привлекать неприятности и беды в дом.

Как подметать, чтобы привлечь удачу

Согласно народным приметам, для привлечения денег, нужно подметать в доме от центра комнат к выходу. Это символизирует выбрасывание мусора из дома и освобождение места для новых вещей. А значит - для достатка и удачи.

Для подметания в доме нужно использовать хороший и новый веник. Если веник уже износился и плохо выполняет свою функцию - его нужно заменить.

Также не стоит подметать веником, из которого вываливаются прутья, и края перестали быть ровными. Такие веники отпугивают денежную энергию.

Что нельзя делать во время подметания дома

Нельзя подметать в доме после захода солнца или ночью - это может привести к потере денег и к неприятностям.

Нельзя выбрасывать мусор и отходы в мусорный бак в день уборки, так как это может "украсть" весь заработок, привлеченный в дом.