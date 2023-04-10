В какие дни нужно подметать в доме, чтобы избавиться от безденежья и привлечь достаток

Множество старых примет о деньгах связаны с уборкой в доме. От того, в какую сторону сметать мусор, зависит благополучие в доме и потому бабушки нам постоянно говорили "не мети на себя, а то денег не будет".
Когда и как нужно подметать в доме, чтобы привлечь удачу и благополучие - читайте ниже.
Оказывается, имеет значение даже день недели, когда лучше всего подметать. Это:
Категорически нельзя убирать в воскресенье. Согласно приметам, такая привычка может привлекать неприятности и беды в дом.
Согласно народным приметам, для привлечения денег, нужно подметать в доме от центра комнат к выходу. Это символизирует выбрасывание мусора из дома и освобождение места для новых вещей. А значит - для достатка и удачи.
Для подметания в доме нужно использовать хороший и новый веник. Если веник уже износился и плохо выполняет свою функцию - его нужно заменить.
Также не стоит подметать веником, из которого вываливаются прутья, и края перестали быть ровными. Такие веники отпугивают денежную энергию.
Нельзя подметать в доме после захода солнца или ночью - это может привести к потере денег и к неприятностям.
Нельзя выбрасывать мусор и отходы в мусорный бак в день уборки, так как это может "украсть" весь заработок, привлеченный в дом.
Кстати, ранее мы писали о том, какие обычаи нужно соблюдать, чтобы привлечь денежную удачу.
А еще рассказывали о том, как определить купюру-талисман, которая будет привлекать деньги.