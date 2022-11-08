Які "бабусині методи" догляду за волоссям не працюють: вони можуть сильно нашкодити

З дитинства бабусі та мами давали поради про догляд за волоссям і зазвичай до арсеналу "корисних" засобів входили відвари трав, господарське мило, маски з яйцями й так далі. Але частина всіх цих методів не просто не працює, але ще й може нашкодити волоссю.
Які домашні способи догляду за волоссям шкідливі, розповіли у "Береже себе".
Як зазначає трихолог та дерматолог Кузьма Хобзей, немає жодних корисних "бабусиних методів", є тільки нешкідливі.
Усі радянські практики не можна назвати корисними для волосся на 100%. Насамперед тому, що неможливо проконтролювати, як людина використовує ці методи та якої якості продукти для цього вибирає.
"Звичайно, навіть у косметиці на полицях магазину ми можемо побачити шампуні, маски та лосьйони, які містять ті чи інші натуральні інгредієнти. Але в ліцензованій продукції використовуються очищені екстракти у тій концентрації, яка точно не нашкодить - тобто виробництво косметики контролюється. І цих стандартів неможливо дотримуватися вдома", - наголосив фахівець.
Він пояснив, що це народні методи можна розділити на шкідливі та нешкідливі. До категорії шкідливих потрапить усе, що сильно дратує шкіру голови. Це:
"Постійне подразнення шкіри голови не тільки не допоможе при випадінні волосся, але може його спровокувати", - каже трихолог.
"Випадіння волосся може бути тимчасовим, наприклад, після пологів, сильного стресу або перенесеного вірусного захворювання. Згодом таке випадіння припиниться, незалежно від того, втирали ви в шкіру голови цибульний сік чи ні", - наголосив Хобзей.
Менш шкідливими можна назвати такі методи, як сухі шампуні на основі хліба, борошна чи крохмалю, різноманітні олії та трави. Але за умови, що у вас на них немає алергії.
Наприклад, при неякісній проточній воді, ополіскування кип'яченою буде мати позитивний вплив і є там відвар трав чи ні – вже не так важливо.
Втирати олії в шкіру голову може бути приємно, але якщо для змивання потрібно використовувати агресивні шампуні, то шкоди буде більше.
До речі, раніше ми розповідали, чому може з'являтися рання сивина.
А також ми писали про те, як часто можна фарбувати волосся, щоб їм не нашкодити.