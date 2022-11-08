Какие "бабушкины методы" ухода за волосами не работают: они могут сильно навредить

Как отмечает трихолог и дерматолог Кузьма Хобзей, нет никаких полезных "бабушкиных методов", есть только не вредные.

Все советские практики нельзя назвать полезными для волос на 100%. В первую очередь потому, что невозможно проконтролировать, как человек использует эти методы и какого качества продукты для этого выбирает.

"Конечно, даже в косметике на полках магазина мы можем увидеть шампуни, маски и лосьоны, которые содержат те или иные натуральные ингредиенты. Но в лицензированной продукции используются очищенные экстракты в той концентрации, которая точно не навредит - то есть производство косметики контролируется. И этих стандартов невозможно придерживаться дома", - подчеркнул специалист.

Он объяснил, что все народные методы можно поделить на вредные и не вредные. В категорию вредных попадет все, что сильно раздражает кожу головы. Это:

Лук

Чеснок

Красный перец

Имбирь

Хозяйственное мыло

"Постоянное раздражение кожи головы не только не поможет при выпадении волос, но может его и спровоцировать", - говорит трихолог.

Причины выпадения волос бывают разными, например - гормональный сбой. Для лечения нужны конкретные препараты, которые прошли клинические испытания.

"Выпадение волос может быть временным, например, после родов, сильного стресса или перенесенного вирусного заболевания. Со временем такое выпадение прекратится, независимо от того, втирали вы в кожу головы луковый сок или нет", - подчеркнул Хобзей.

Менее вредными можно назвать такие методы, как сухие шампуни на основе хлеба, муки или крахмала, разнообразные масла и травы. Но при условии, что у вас нет на них аллергии.

Врач отмечает, что во многом зависит от того, как вы используете разные компоненты, и какому именно из них вы приписываете целебные свойства.

Например, при некачественной проточной воде, ополаскивание кипяченой будет иметь позитивное воздействие и есть там отвар трав или нет - уже не так важно.

Втирать масла в кожу голову может быть приятно, но если для смывания нужно использовать агрессивные шампуни - то вреда будет больше.