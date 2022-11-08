Какие "бабушкины методы" ухода за волосами не работают: они могут сильно навредить

С детства бабушки и мамы давали советы об уходе за волосами и обычно в арсенал "полезных" средств входили отвары трав, хозяйственное мыло, маски из яйца и так далее. Но часть всех этих методов не просто не работает, но еще и может навредить волосам.
Какие домашние способы ухода за волосами вредны, рассказали в "Бережи себе".
Как отмечает трихолог и дерматолог Кузьма Хобзей, нет никаких полезных "бабушкиных методов", есть только не вредные.
Все советские практики нельзя назвать полезными для волос на 100%. В первую очередь потому, что невозможно проконтролировать, как человек использует эти методы и какого качества продукты для этого выбирает.
"Конечно, даже в косметике на полках магазина мы можем увидеть шампуни, маски и лосьоны, которые содержат те или иные натуральные ингредиенты. Но в лицензированной продукции используются очищенные экстракты в той концентрации, которая точно не навредит - то есть производство косметики контролируется. И этих стандартов невозможно придерживаться дома", - подчеркнул специалист.
Он объяснил, что все народные методы можно поделить на вредные и не вредные. В категорию вредных попадет все, что сильно раздражает кожу головы. Это:
"Постоянное раздражение кожи головы не только не поможет при выпадении волос, но может его и спровоцировать", - говорит трихолог.
"Выпадение волос может быть временным, например, после родов, сильного стресса или перенесенного вирусного заболевания. Со временем такое выпадение прекратится, независимо от того, втирали вы в кожу головы луковый сок или нет", - подчеркнул Хобзей.
Менее вредными можно назвать такие методы, как сухие шампуни на основе хлеба, муки или крахмала, разнообразные масла и травы. Но при условии, что у вас нет на них аллергии.
Например, при некачественной проточной воде, ополаскивание кипяченой будет иметь позитивное воздействие и есть там отвар трав или нет - уже не так важно.
Втирать масла в кожу голову может быть приятно, но если для смывания нужно использовать агрессивные шампуни - то вреда будет больше.
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