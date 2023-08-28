Чи треба платити за аналізи для профілактичних оглядів школярів: пояснення НСЗУ

Що треба знати про здачу аналізів

Понад 36,6 млн е-направлень на аналізи у 2023 році виписали лікарі для пацієнтів за Програмою медичних гарантій. Понад 26 млн е-направлень виконані, і це означає, що пацієнти пройшли лабораторну діагностику.

"Попри це, залишається багато міфів, що всі аналізи - платні, платні аналізи для медогляду дітей. Інший міф стосується того, пацієнти вважають, що лікар має виписати е-направлення на всі аналізи, які вони хочуть зробити. Наголошуємо: вся ця інформація не відповідає дійсності", - заявляють у службі.

Вони пояснюють, що треба знати українцям про здачу аналізів.

Всі аналізи є безоплатними для пацієнтів

Якщо лікар видав електронне направлення на аналізи, то такі обстеження будуть безплатними для пацієнтів. Хоча окремого пакету в Програмі медичних гарантій під назвою "Аналізи" не має, майже кожним з пакетів передбачено певний перелік лабораторних обстежень - відповідно до специфіки надання медичної допомоги.

"Наприклад, у центрі надання первинної медичної допомоги можна зробити аналізи, що входять до переліку безоплатних медичних послуг за пакетом "Первинна медична допомога" - загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, рівень глюкози у крові, загальний рівень холестерину та ін", - пояснюють в НСЗУ.

Вагітні можуть зробити усі призначені гінекологом аналізи безоплатно в жіночій консультації, яка має договір за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

Також покриває проведення аналізів, які необхідні для отримання якісної діагностики та лікування, пакет "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах". Певні аналізи передбачені у пакетах з лікування онкологічних захворювань, лікування туберкульозу тощо.

Аналізи для профілактичних оглядів учнів - безплатні

"Проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років передбачено пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах". Зазвичай при медогляді дитина має здати аналіз крові на гемоглобін. Це - безоплатно, з направленням сімейного лікаря", - зазначають медики.

Всі аналізи є безоплатними для пацієнтів у стаціонарі

Незалежно від того, чи перебуває пацієнт у медзакладі планово чи прибув екстрено, аналізи для нього є безплатними. Направлення у таких випадках не потрібні. Всі необхідні обстеження входять у безоплатний пакет послуг у стаціонарі.

Електронне направлення на аналізи виписує лікуючий лікар

Також його може виписати лікар первинної ланки, або вузький спеціаліст, тільки якщо це потрібно для встановлення діагнозу або призначення лікування.

Пацієнт не може вимагати направлення на аналізи за власним бажанням. Звернення пацієнтів без направлення може бути платним. Оплата має здійснюватися у вигляді офіційних платежів за тарифами, які затверджені органом місцевого самоврядування, що є власником закладу охорони здоров’я.

"Направлення на аналізи виписує той лікар, який призначає ці обстеження. Тобто якщо лікуючий лікар під час консультації призначає пацієнтові певні обстеження, то він має створити на них відповідне електронне направлення, а не повинен відправляти пацієнта за направленням до сімейного лікаря", - зазначають в НСЗУ.