В НСЗУ зробили важливе оголошення про безкоштовне лікування для українців: як його отримати
Українці можуть отримати як психологічну, так і психіатричну допомогу безоплатно за Програмою медичних гарантій.
Про те, як це зробити, розповіла НСЗУ в Telegram.
Яка різниця між психологічною та психіатричною допомогою
Психологи застосовують різноманітні доказові методи і підходи, щоби допомогти людині пережити травматичні події, адаптуватися до змін, змінити відносини з близькими і покращити психічне здоров'я. Натомість психіатрія - це галузь медицини, що займається діагностикою та лікуванням психічних розладів.
"Психіатри розуміють, як біологічні чинники впливають на психічне здоровʼя людини, і можуть лікувати психічні захворювання за допомогою медикаментів, скеровувати на подальше лікування, приймати рішення про госпіталізацію", - пояснюють в НСЗУ.
До психолога потрібно йти, якщо ви:
- схильні до тривожних думок
- маєте проблеми у спілкуванні з людьми
- переживаєте травматичні події та зміни в житті
- втратили близьку людину
До психіатра потрібно йти, якщо ви:
- маєте емоційні порушення (у т. ч. після пережитого травматичного досвіду)
- відчуваєте розлади настрою (наприклад, апатію)
- потерпаєте від панічних атак, фобій, навʼязливих думок
- маєте тривалі розлади сну, розлади харчової поведінки
- помітили слухові або зорові галюцинації
- фіксуєте суїцидальні думки або думки про завдання ушкоджень собі чи іншим
- маєте залежності
Дізнатися про заклади, які надають послуги з охорони психічного здоровʼя, можна у контакт-центрі НСЗУ, зателефонувавши за номером 16-77.
Які види допомоги передбачені
Програма передбачає надання на безоплатній основі наступних послуг:
- супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги
- психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами
- психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах
Щоб звернутись до психіатра амбулаторно, потрібно знайти таку поліклініку чи лікарню, яка має договір з НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" та психіатра у штаті.
Раніше ми розповідали про те, що діти можуть отримати безплатні ліки.
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