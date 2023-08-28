Нужно ли платить за анализы для профилактических осмотров школьников: объяснение НСЗУ

Что нужно знать о сдаче анализов

Более 36,6 млн е-направлений на анализы в 2023 году выписали врачи для пациентов по Программе медицинских гарантий. Более 26 млн е-направлений выполнены, и это означает, что пациенты прошли лабораторную диагностику.

"Несмотря на это, остается много мифов, что все анализы - платные, платные анализы для медосмотра детей. Другой миф касается того, пациенты считают, что врач должен выписать е-направление на все анализы, которые они хотят сделать. Отмечаем: вся эта информация не отвечает действительности", - заявляют в службе.

Они объясняют, что нужно знать украинцам о сдаче анализов.

Все анализы являются бесплатными для пациентов

Если врач выдал электронное направление на анализы, такие обследования будут бесплатными для пациентов. Хотя отдельного пакета в Программе медицинских гарантий под названием "Анализы" нет, почти каждым из пакетов предусмотрен определенный перечень лабораторных обследований - в соответствии со спецификой оказания медицинской помощи.

"Например, в центре оказания первичной медицинской помощи можно сделать анализы, входящие в перечень бесплатных медицинских услуг по пакету "Первоначальная медицинская помощь" - общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, уровень глюкозы в крови, общий уровень холестерина и др.", - объясняют в НСЗУ.

Беременные могут сделать все назначенные гинекологом анализы бесплатно в женской консультации, имеющей договор по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях".

Также покрывает проведение анализов, необходимых для получения качественной диагностики и лечения, пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация в амбулаторных условиях". Определенные анализы предусмотрены в пакетах лечения онкологических заболеваний, лечения туберкулеза и т. д.

Анализы для профилактических осмотров учеников - бесплатны

"Проведение обязательных медицинских профилактических осмотров учеников общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет предусмотрено пакетом "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация в амбулаторных условиях". Обычно при медосмотре ребенок должен сдать анализ крови на гемоглобин. Это - бесплатно, с направлением семейного врача", - отмечают медики.

Все анализы являются бесплатными для пациентов в стационаре

Независимо от того, находится ли пациент в медучреждении планово или прибыл экстренно, анализы для него бесплатны. Направления в таких случаях не требуются. Все необходимые обследования включаются в бесплатный пакет услуг в стационаре.

Электронное направление на анализы выписывает лечащий врач

Также его может выписать врач первичного звена или узкий специалист, только если это нужно для установления диагноза или назначения лечения.

Пациент не может потребовать направления на анализы по собственному желанию. Обращение пациентов без направления может быть платным. Оплата должна производиться в виде официальных платежей по тарифам, утвержденным органом местного самоуправления, являющимся владельцем учреждения здравоохранения.

"Направление на анализы выписывает тот врач, который назначает эти обследования. То есть, если лечащий врач во время консультации назначает пациенту определенные обследования, то он должен создать на них соответствующее электронное направление, а не должен отправлять пациента по направлению к семейному врачу", - отмечают в НСЗУ.