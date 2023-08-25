Реабілітація для українців - безплатна. У НСЗУ пояснили, як її можна пройти

Українці мають право на безплатну реабілітацію за Програмою медичних гарантій. Нею можуть скористатись як дорослі, так і діти. Є два варіанти - стаціонарна реабілітація і амбулаторна.

Про те, коли і як нею можна скористатись, пояснює НСЗУ в Facebook .

Де є заклади для безплатної реабілітації

Безоплатну реабілітацію проводять заклади, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Реабілітаційна допомога в амбулаторних умовах" або "Реабілітаційна допомога в стаціонарних умовах". На сьогодні 422 заклади, із них 38 приватних, мають договір на реабілітаційні пакети.

Повний перелік закладів, а також їхні контакти та адреси дізнатись можна за цим посиланням. Для цього виберіть вкладку "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій", у фільтрах у лівому куті виберіть область та населений пункт, класифікацію послуг та надавача послуг.

Також можна зателефонувати на гарячу лінію за безкоштовним номером 16-77, щоб оператор вам підказав, де розташований найближчий до вас заклад.

Що потрібно, аби пройти безплатну реабілітацію

Підставами для реабілітації на безплатній основі у стаціонарі є:

направлення лікуючого лікаря, у тому числі лікаря фізичної та реабілітаційної медицини

переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу охорони здоров’я

Підставами для амбулаторної реабілітації є:

направлення сімейного лікаря

направлення лікуючого лікаря, у тому числі лікаря фізичної та реабілітаційної медицини

Більш докладно про умови надання послуг реабілітації можна ознайомитися за цим посиланням (див. пункти 38 та 40).

Також нагадаємо, що українці можуть безкоштовно отримати психологічну та психіатричну допомогу. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.

Нині понад 10 тисяч сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів та медичних сестер пройшли спеціальну підготовку з ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги.

"НСЗУ створили карту надавачів психічної та психологічної допомоги. На карті ви можете обрати регіон, лікаря: сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста. А також адресу закладу і його контакти, де працюють відповідні лікарі. Направлення до лікаря-психіатра не потрібне", - заявив в.о. директора Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ Денис Чорний.

Переглянути карту закладів можна на сайті НСЗУ.