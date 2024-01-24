Які 7 видів відпочинку потрібні кожній людині: заплануйте їх собі на 2024

Коли ми говоримо про відпочинок, ми завжди уявляємо подорож до моря або в гори, чи дні на дачі посеред лісу та відсутність основної роботи. Але недостатньо просто змінити картинку перед очима, щоб якісно відпочити. Є й інші види відпочинку, які потрібні кожній людині.
Які 7 видів відпочинку потрібно запланувати на 2024 рік, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис невролога Ганну Чередниченко в Instagram.
Відчуваєте брак ідей, відсутність натхнення та творчий "блок"? Пориньте у творчість інших: відвідайте музей, виставку, галерею, пориньте у світ книг, сходіть в театр або кіно.
Займіться чимось творчим в задоволення: малювання, гончарство, гра на інструментах.
Вдихніть свіже повітря в прямому сенсі - сплануйте час відпочинку на природі.
Коли вас переповнюють негативні емоції, агресія та дратівливість, це час передивитися власні кордони.
Постійні сповіщення на телефон, дзвінки, навколишні шуми, яскраве світло, рух і навіть розмова інших людей призводить до нашого сенсорного перенавантаження.
Знайдіть час, щоб зв'язатися зі своїм внутрішнім я і знайти сенс у своєму житті за допомогою:
Це означає відпочити від соціальних взаємодій та спілкування:
Раніше ми писали про те, скільки разів протягом дня потрібно обійматися.
А ще розповідали про те, які 5 ознак вказують, зо ви у стосунках з людиною, яка вас любить.