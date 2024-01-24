Какие 7 видов отдыха нужны каждому человеку: запланируйте их себе на 2024 год

Творческий отдых

Чувствуете нехватку идей, отсутствие вдохновения и творческий "блок"? Погрузитесь в творчество других: посетите музей, выставку, галерею, окунитесь в мир книг, сходите в театр или кино.

Займитесь чем-нибудь творческим в удовольствие: рисование, гончарство, игра на инструментах.

Вдохните свежий воздух в прямом смысле - спланируйте время отдыха на природе.

Эмоциональный отдых

Когда вас переполняют негативные эмоции, агрессия и раздражительность, это пора пересмотреть собственные границы.

Скажите "нет" токсичным отношениям и просьбам, которые идут вопреки вашим интересам.

Заведите дневник эмоций, чтобы понимать, что вызывает негатив.

Запишитесь уже на психотерапию.

Сенсорный отдых

Постоянные оповещения на телефон, звонки, окружающие шумы, яркий свет, движение и даже разговор других людей приводит к нашей сенсорной перегрузке.

Ставьте телефон на беззвучное время сна с 22:00 до 07:00

Сократите время просмотра новостей и ленты Инстаграмм максимально до часа в день

Отключите интернет на выходные

Духовный отдых

Найдите время, чтобы связаться со своим внутренним я и найти смысл в своей жизни с помощью:

Медитации и дыхательным упражнениям

Молитвы и посещение храма

Волонтерство и помощь другим

Социальный отдых

Это значит отдохнуть от социальных взаимодействий и общения:

Посидеть наедине в своей комнате или запланируйте свидание с собой

Возьмите молчаливую паузу по крайней мере в час

Устройте ужин при свечах или ароматную ванну с музыкой или фильмом для себя любимой

Ментальный отдых

Отключите свой ум хоть на несколько минут

Освободите пространство в мозге, записывая свои мысли в блокнот или дневник

Впишите в график практику "час осознанного шествия" - прогулка без телефона наедине

Медитируйте

Физический отдых