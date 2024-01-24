Какие 7 видов отдыха нужны каждому человеку: запланируйте их себе на 2024 год

Когда мы говорим об отдыхе, мы всегда представляем путешествие к морю или в горы, или дни на даче посреди леса и отсутствие основной работы. Но недостаточно просто сменить картинку перед глазами, чтобы качественно отдохнуть. Есть и другие виды отдыха, которые требуются каждому человеку.
Какие 7 видов отдыха нужно запланировать на 2024 год, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение невролога Анну Чередниченко в Instagram.
Чувствуете нехватку идей, отсутствие вдохновения и творческий "блок"? Погрузитесь в творчество других: посетите музей, выставку, галерею, окунитесь в мир книг, сходите в театр или кино.
Займитесь чем-нибудь творческим в удовольствие: рисование, гончарство, игра на инструментах.
Вдохните свежий воздух в прямом смысле - спланируйте время отдыха на природе.
Когда вас переполняют негативные эмоции, агрессия и раздражительность, это пора пересмотреть собственные границы.
Постоянные оповещения на телефон, звонки, окружающие шумы, яркий свет, движение и даже разговор других людей приводит к нашей сенсорной перегрузке.
Найдите время, чтобы связаться со своим внутренним я и найти смысл в своей жизни с помощью:
Это значит отдохнуть от социальных взаимодействий и общения:
Раньше мы писали о том, сколько раз за день нужно обниматься.
А еще рассказывали о том, какие 5 признаков указывают, вы в отношениях с человеком, который вас любит.