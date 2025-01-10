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Які 5 слів перекласти на українську швидко не можуть навіть ті, хто добре знає мову

Які слова важко перекласти з російської на українську (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Існують цікаві слова, які перекласти українською швидко не виходить. Навіть ті, хто добре знає мову, звикли використовувати замінники, синоніми або суржик. І переклад цих слів не знають люди, які тільки почали переходити на українську. Перевірте свої знання і спробуйте перекласти наступні 5 слів з російської.

Які слова важко перекласти з російської на українську, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавиці Аліни Островської у TikTok.

"Вызывающий"

Це слово описує когось або щось, що викликає емоції - позитивні або що трапляється частіше, негативні через свою поведінку, слова чи зовнішній вигляд.

Як перекласти:

  • Зухвалий
  • Нахабний
  • Безсоромний

"Ущерб"

Означає фінансові або моральні втрати.

Як перекласти:

  • Збиток
  • Шкода
  • Невигода

"Мнимый"

Це слово використовують для позначення чогось неправдивого, вигаданого, що не відповідає дійсності.

Як перекласти:

  • Уявний
  • Удаваний
  • Позірний

"Баловать"

Значення слова - надмірна увага та турбота про когось, дозвіл іншій людині (дитині) робити, що заманеться.

Як перекласти:

  • Розпещувати
  • Панькати
  • Пестити

"Внушительный"

Це слово позначає щось значне за розміром або те, що залишає сильне враження.

Як перекласти:

  • Значний
  • Авторитетний
  • Вражаючий

"Якщо ви швидко та без труднощів зрозуміли та переклали ці слова, ваш рівень знання української мови справді дуже високий", - зазначає мовознавиця.

Якщо у вас виникли труднощі з перекладом, то вам потрібно підтягнути свої знання з української мови.

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