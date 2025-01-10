Какие 5 слов перевести на украинский быстро не могут даже те, кто хорошо знает язык

"Вызывающий"

Это слово описывает кого-то или что-то, что вызывает эмоции - положительные или, что случается чаще, отрицательные из-за своего поведения, слов или внешнего вида.

Как перевести:

Зухвалий

Нахабний

Безсоромний

"Ущерб"

Означает финансовые или моральные потери.

Как перевести:

Збиток

Шкода

Невигода

"Мнимый"

Это слово используют для обозначения чего-то ложного, вымышленного, не соответствующего действительности.

Как перевести:

Уявний

Удаваний

Позірний

"Баловать"

Значение слова - чрезмерное внимание и забота о ком-то, разрешение другому человеку (ребенку) делать, что заблагорассудится.

Как перевести:

Розпещувати

Панькати

Пестити

"Внушительный"

Это слово обозначает что-то значительное по размеру или то, что оставляет сильное впечатление.

Как перевести:

Значний

Авторитетний

Вражаючий

"Если вы быстро и без труда поняли и перевели эти слова, ваш уровень знания украинского языка действительно очень высокий", - отмечает языковед.

Если у вас возникли трудности с переводом, то вам нужно подтянуть свои знания украинского языка.