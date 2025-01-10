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Какие 5 слов перевести на украинский быстро не могут даже те, кто хорошо знает язык

Какие слова трудно перевести с русского на украинский (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Существуют интересные слова, которые перевести на украинский быстро не получается. Даже те, кто хорошо знает язык, привыкли использовать заменители, синонимы или суржик. И перевод этих слов не знают люди, которые только начали переходить на украинский. Проверьте свои знания и попробуйте перевести следующие 5 слов с русского.

Какие слова трудно перевести с русского на украинский, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения языковеда Алины Островской в TikTok.

"Вызывающий"

Это слово описывает кого-то или что-то, что вызывает эмоции - положительные или, что случается чаще, отрицательные из-за своего поведения, слов или внешнего вида.

Как перевести:

  • Зухвалий
  • Нахабний
  • Безсоромний

"Ущерб"

Означает финансовые или моральные потери.

Как перевести:

  • Збиток
  • Шкода
  • Невигода

"Мнимый"

Это слово используют для обозначения чего-то ложного, вымышленного, не соответствующего действительности.

Как перевести:

  • Уявний
  • Удаваний
  • Позірний

"Баловать"

Значение слова - чрезмерное внимание и забота о ком-то, разрешение другому человеку (ребенку) делать, что заблагорассудится.

Как перевести:

  • Розпещувати
  • Панькати
  • Пестити

"Внушительный"

Это слово обозначает что-то значительное по размеру или то, что оставляет сильное впечатление.

Как перевести:

  • Значний
  • Авторитетний
  • Вражаючий

"Если вы быстро и без труда поняли и перевели эти слова, ваш уровень знания украинского языка действительно очень высокий", - отмечает языковед.

Если у вас возникли трудности с переводом, то вам нужно подтянуть свои знания украинского языка.

@alina.ostrozka Допомагаю «перейти» на сторону свідомих! Зберігайте #мовамаєзначення #нмт #українськамова #зно #мовнасвідомість #підготовкадонмт #вчимоукраїнську #школаукраїнськоїмови #мова #українська #переклад #історіяукраїни оригінальний звук - alina.ostrozka
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