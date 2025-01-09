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Звідки насправді походить вираз "козел отпущения" і як його правильно сказати українською

Четвер 09 січня 2025 08:00
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Звідки насправді походить вираз "козел отпущения" і як його правильно сказати українською Як українською правильно казати "козел отпущения" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У розмові часто можна почути вираз "козел отпущения" і ніби всі знають, яке значення він має. Але далеко не всі знають, звідки цей вираз пішов та як його правильно використовують в українській мові.

Історію виникнення цього виразу та правильне використання в українській мові, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця та педагога Олександра Авраменко на каналі в YouTube.

Вираз "козел отпущения" ми чули багато разів і в російській мові його використовують для позначення людини, на яку перекладають відповідальність за помилку та провину.

Однак походить ця фраза не російської мови, а від біблійного опису давньоєврейського обряду покладання гріхів народу на козла.

Згідно з цього опису, священнослужитель покладав руки на козла на знак того, що всі гріхи народу переходять на нього. Після цього цапа виганяли й після "відпущення гріхів" усі учасники обряду вважалися очищеними.

"Коли ми називаємо когось "козлом відпущення", то маємо на увазі, що цю людину несправедливо звинувачують у чужих провинах", - пояснює мовознавець.

Він додав, що в українській мові є свій аналог цього виразу - "цап-відбувайло". Обидва вирази мають однакове значення, але українській варіант більш колоритний.

Варто додати, що правильно писати не два окремих слова, а через дефіс - "цап-відбувайло". У множині - "цапи-відбувайли".

У родовому відмінку: цапів-відбувайлів. А у давальному: цапові-відбувайлові, цапові-відбувайлу, цапу-відбувайлові, цапу-відбувайлу та у множині цапам-відбувайлам.

Раніше ми писали про те, що таке "іспанський стид" та чи правильно так казати українською.

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