ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Повышение цен на проезд в метро Киева: появились новые детали

Новина українською →
Киев , Четверг 13 мая 2021 17:17
Повышение цен на проезд в метро Киева: появились новые детали Фото: в Киеве может вырасти стоимость проезда в метро (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Styler

Решение о повышении цен на проезд в метро Киева будет после прохождения соответствующих процедур и расчетов. Только тогда КГГА сможет принять соответствующее распоряжение.

Об этом рассказал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в Facebook.

Повысится ли стоимости проезда в ближайшее время?

"Процедура установления тарифа на перевозки в общественном коммунальном транспорте следующая: коммунальные предприятия-перевозчики готовят и предоставляют экономическое обоснование тарифа на перевозки в коммунальном транспорте. То есть, по сути - объяснение, почему именно необходимо изменить стоимость перевозок", - пояснил он.

После этого Департамент транспортной инфраструктуры изучает обоснование и готовит соответствующий пакет документов по изменению стоимости перевозок в общественном коммунальном транспорте.

Следующий этап - специалисты Департамента экономики и инвестиций рассматривают экономическое обоснование тарифа и осуществляют соответствующие расчеты - какой должна быть стоимость проезда.

Далее происходит общественное обсуждение проекта, чтобы прислушиваться к мнению киевлян.

И только потом проект подают на регистрацию в Министертво юстиции.

То есть процедура повышения стоимости проезда довольно долгая, поэтому ждать этого в ближайшее время не стоит.

Недавно мы писали, как в метро Киева мужчину откачивали неравнодушные пассажиры.

Также читайте о том, почему в столице массово увольняются маршрутчики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Киев метро новости Украины
LITE
Праздник 13 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 13 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины