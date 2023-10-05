Кейт Миддлтон с желто-голубыми лентами на сердце проведала украинских детей в Британии

Вчера Кейт проведала украинских детей, которые находятся в хабе в Великобритании. Таким образом, принцесса уэльская поддерживает детей, оказавшихся в затруднительном положении и нуждающихся в помощи.

РБК-Украина (проект Styler) решил рассказать о том, как Кейт Миддлтон продолжает поддерживать украинцев в Великобритании.

Кейт Миддлтон поддерживает украинских детей в Великобритании

Кейт всегда была не безразлична к проблемам общества. Это можно заметить сквозь ее проекты и различные встречи, касающиеся благосостояния населения. И, как оказалось, Миддлтон заботится не только о своем народе, но и об украинцах.

На этот раз уэльская принцесса специально поехала в город Бракнелл, ради того, чтобы посетить общественный центр "Все вместе". Этот хаб поддерживает беженцев из Украины, которые были вынуждены покинуть свои родные дома из-за полномасштабного вторжения России.

Принцесса уэльская проведада украинских детей в Британии (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

"Хаб "Все вместе" чудесно делает свою работу, чтобы помочь украинцам освоиться в Великобритании с помощью пожертвований, психологической поддержки здоровья и даже уроков декоративно-прикладного искусства для детей", - уэльская принцесса написала это в своем Instagram.

Кейт вместе с детьми играла и даже рисовала картины в жолто-синих цветах, что означает ее настоящую заинтересованность в том, как живут украинские дети, нуждающиеся в поддержке.

Принцесса уєльськая проведала украинских детей в Британии (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Принцесса Уэльская много внимания уделила детям, она с ними активно играла и разговаривала. Принцесса была довольна процессом, но главной целью остается помощь украинцам. Особенно детям, ведь это новое поколение, которое будет превозносить Украину в будущем.

Наряды Кейт для встречи в хабе "Все вместе"

Для этого важного визита Миддлтон выбрала белую рубашку и серый костюм, состоящий из брюк и жилетки. Но главным элементом наряда Миддлтона стали желто-голубые ленты прямо на сердце. Это ценный знак и месседж от уэльской принцессы не только для украинцев, но и для всего мира.

Кейт Миддлтон показала, как проведала украинских детей в Британии (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)