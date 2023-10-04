Кейт Міддлтон демонструє осінні тренди моди (фото)

Вчора Кейт Міддлтон разом з принцом уельським відвідали Кардіфф з нагоди 75-х роковин прибуття до Великобританії лайнера Empire Windrush і початку Black History Month. Для цього принцеса обрала трендовий смугастий костюм.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як Кейт Міддлтон втілює моду 90-х та нові тренди у своїх образах.

Образ Кейт Міддлтон під час візиту до Кардіффа в Уельсі

Візит королівського подружжя було присвячено початку Black History Month - місяцю історії темношкірих, який Велика Британія відзначає кожного року у жовтні.

Для цієї події Кейт обрала темно-синій костюм у смужку від відомого шотландського дизайнера Holland Cooper. А також білу сорочку. Стриманий костюм Міддлтон оздоблений золотистими ґудзиками, що додають вишуканості цілісному образу принцеси.

Аби зробити образ більш діловим та жіночним Міддлтон обрала замшеві туфлі човники від Gianvito Rossi. До речі човники Кейт обирає доволі часто, адже це класика, до того ж дуже зручна і доречна під будь-яке вбрання.

Кейт Міддлтон демонструє нове вбрання (фото: Getty images)

Та без елементів з образів принцеси Діани не обійшлося й цього разу, оскільки каблучка, яка раніше належала покійний принцесі - доповнила образ Кейт. А завершили образ витончені прикраси - круглі сережки бренду S H Y L A та годинник від Cartier.

Кейт вирішила красиво накрутити волосся і залишити його розпущеним. Це лише додало ніжності її образу. А акуратно вкладений чубчик, додав гарний об’єм до зачіски принцеси.

Кейт Міддлтон демонструє нове вбрання (фото: Getty images)

Міддлтон є гарним прикладом того, як можна носити трендовий смугастий костюм та з чим його можна дотепно поєднувати, аби з образу не зникала стриманість та дипломатичність. А також при цьому виглядати жіночно і тендітно.

Під час свого візиту до Кардіффу Кейт та Вільям зустрілися з дітьми в одній із місцевих шкіл, а також приїхали, щоб дізнатися більше про важливу роботу різних громадських груп.

Кейт Міддлтон демонструє нове вбрання (фото: Getty images)