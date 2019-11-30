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Кейт Миддлтон застали врасплох в родильном отделении: что произошло

STYLERПерсоны    30.11.2019 - 19:54
Кейт Миддлтон застали врасплох в родильном отделении: что произошло
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Общественность считает, что герцогиня Кембриджская что-то скрывает

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон была замечена в родильном отделении. Данная ситуация вызвала неоднозначные суждения, однако все оказалось значительно проще, ведь она много лет использует свое влияние для развития медицины в Великобритании.

Жена принца Уильяма обеспокоена ситуацией в детской медицине и неоднократно заявляла о проблемах в этой сфере.

Кейт Миддлтон застали врасплох в родильном отделении: что произошлоКейт Миддлтон с принцом Уильямом и детьми (instagram.com/kensingtonroyal)

Медицинское учреждение известно тем, что осуществляет широкую просветительскую работу, а также помогает женщинам с проведением домашних родов.

Поэтому накануне Миддлтон втайне проработала в родильном отделении Кенсингтонской больницы, в связи с чем супругу принца Уильяма заподозрили в подготовке собственных родов. Однако, сама герцогиня утверждает, что ее интересует исключительно развитие детей раннего возраста.

А чтобы поддержать медиков, которые должны работать в рождественскую ночь, герцогиня устроила частную вечеринку для медсестер в пятизвездочном отеле. Королевская пара также намерена отдать часть своего дома под образовательный центр.

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