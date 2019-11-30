Кейт Міддлтон застали зненацька в пологовому відділенні: що сталося

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Громадськість вважає, що герцогиня Кембриджська щось приховує

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон була помічена в пологовому відділенні. Дана ситуація викликала неоднозначні судження, однак все виявилося значно простіше, адже вона багато років використовує свій вплив для розвитку медицини у Великобританії.

Дружина принца Вільяма стурбована ситуацією в дитячій медицині і неодноразово заявляла про проблеми в цій сфері.

Кейт Міддлтон з принцом Вільямом і дітьми (instagram.com/kensingtonroyal)

Медичний заклад відомий тим, що здійснює широку просвітницьку роботу, а також допомагає жінкам з проведенням домашніх пологів.

Тому напередодні Міддлтон потай пропрацювала в пологовому відділенні Кенсінгтонської лікарні, у зв'язку з чим дружину принца Вільяма запідозрили у підготовці власних пологів. Однак, сама герцогиня стверджує, що її цікавить виключно розвиток дітей раннього віку.

А щоб підтримати медиків, які повинні працювати в різдвяну ніч, герцогиня влаштувала приватну вечірку для медсестер у п'ятизірковому готелі. Королівська пара також має намір віддати частину свого будинку під освітній центр.