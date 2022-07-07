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Кейт Миддлтон сразила элегантным белоснежным образом на матче по поло: даже муж не устоял

Кейт Миддлтон (Getty Images)
Автор: Марина Настевич

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили 6 июля Королевский благотворительный матч по поло, в котором герцог Кембриджский принял участие. Супруги явно отлично провели время, а герцогиня, как обычно, восхитила эффектным летним образом.

Для выхода в свет многодетная мама выбрала элегантное белое платье от одного из своих любимых дизайнеров - Emilia Wickstead.

Эффектные черные полосы на наряде подчеркнули стройную фигуру Миддлтон и добавили луку особой изюминки. Герцогиня дополнила наряд бежевыми туфлями на низком ходу, а в качестве аксессуаров выбрала солнцезащитные очки и массивные серьги.

Кейт и Уильям оставили дома трех своих детей, но прихватили своего спаниеля Орлу и отлично провели время вместе с друзьями. К слову, собаку подарил младший брат герцогини Джеймс Миддлтон, который занимается их разведением.


Кейт Миддлтон восхитила идеальным летним образом (Getty Images)

Во время матча они не скрывали теплых чувств друг к другу - мило обнимались и общались, а после окончания игры даже поцеловались на поле.

Кейт и Уильям не скрывали теплых чувств друг к другу (Getty Images)

Благотворительный матч по поло поможет привлечь внимание и собрать деньги для благотворительных организаций, которые поддерживают герцог и герцогиня Кембриджские.

Кстати, ранее мы писали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили нейтралитет и поддержали Украину.

А также рассказывали, что принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года вышли в свет вместе со всей королевской семьей.

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Кейт МиддлтонПринц Уильям