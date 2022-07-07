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Кейт Міддлтон вразила елегантним білосніжним образом на матчі з поло: навіть чоловік не встояв

Кейт Міддлтон (Getty Images)
Автор: Марина Настевич

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали 6 липня Королівський благодійний матч з поло, в якому герцог Кембриджський взяв участь. Подружжя явно відмінно провели час, а герцогиня, як зазвичай, захопила ефектним літнім образом.

Для виходу в світ багатодітна мама вибрала елегантне біле плаття від одного зі своїх улюблених дизайнерів - Emilia Wickstead.

Ефектні чорні смуги на вбранні підкреслили струнку фігуру Міддлтон і додали луку особливої родзинки. Герцогиня доповнила наряд бежевими туфлями на низькому ходу, а в якості аксесуарів вибрала сонцезахисні окуляри і масивні сережки.

Кейт і Вільям залишили вдома трьох своїх дітей, але прихопили свого спанієля Орлу і відмінно провели час разом з друзями. До слова, собаку подарував молодший брат герцогині Джеймс Міддлтон, який займається їх розведенням.


Кейт Міддлтон захопила ідеальним літнім образом (Getty Images)

Під час матчу вони не приховували теплих почуттів один до одного - мило обіймалися і спілкувалися, а після закінчення гри навіть поцілувалися на полі.

Кейт і Вільям не приховували теплих почуттів один до одного (Getty Images)

Благодійний матч по поло допоможе привернути увагу і зібрати гроші для благодійних організацій, які підтримують герцог і герцогиня Кембриджські.

До речі, раніше ми писали, що принц Вільям і Кейт Міддлтон порушили нейтралітет і підтримали Україну.

А також розповідали, що принц Гаррі і Меган Маркл вперше за два роки вийшли в світ разом з усією королівською родиною.

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Кейт МіддлтонПринц Вільям