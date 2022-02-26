"Храбро бьются за будущее": принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили нейтралитет и поддержали Украину
Герцог и герцогиня Кембриджские нарушили нейтралитет королевской семьи и публично выразили свою поддержку Украине и президенту Владимиру Зеленскому в войне с Россией.
Соответствующее заявление принц Уильям и Кейт Миддлтон оставили на официальной странице в Instagram.
"В октябре 2020 года мы имели честь встретиться с президентом Зеленским и первой леди, чтобы узнать об их надеждах и оптимизме в отношении будущего Украины. Сегодня мы поддерживаем Президента и весь народ Украины, которые мужественно борются за это будущее. W & C", - говорится в сообщении.
Подпись "У и К" означает, что это послание непосредственно от них.
Перед этим Украину поддержали принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые сложили с себя обязанности членов королевской семьи.
Напомним, шестой президент Украины Владимир Зеленский с женой встречались с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в рамках двухдневного рабочего визита в Великобританию в октябре 2020 года.
Ранее мы сообщали, что Мадонна выступила в поддержку Украины во время "бессмысленного вторжения России".
Мы также писали о том, что знаменитый американский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн приехал в Украину, чтобы заснять агрессию России.