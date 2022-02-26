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"Храбро бьются за будущее": принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили нейтралитет и поддержали Украину

Новина українською →
Суббота 26 февраля 2022 18:01
"Храбро бьются за будущее": принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили нейтралитет и поддержали Украину Фото: Принц Уильям и Кейт Уильям поддержали Владимира Зеленского (instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Марина Настевич

Герцог и герцогиня Кембриджские нарушили нейтралитет королевской семьи и публично выразили свою поддержку Украине и президенту Владимиру Зеленскому в войне с Россией.

Соответствующее заявление принц Уильям и Кейт Миддлтон оставили на официальной странице в Instagram.

"В октябре 2020 года мы имели честь встретиться с президентом Зеленским и первой леди, чтобы узнать об их надеждах и оптимизме в отношении будущего Украины. Сегодня мы поддерживаем Президента и весь народ Украины, которые мужественно борются за это будущее. W & C", - говорится в сообщении.

&quot;Храбро бьются за будущее&quot;: принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили нейтралитет и поддержали Украину

Подпись "У и К" означает, что это послание непосредственно от них.

Перед этим Украину поддержали принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые сложили с себя обязанности членов королевской семьи.

Напомним, шестой президент Украины Владимир Зеленский с женой встречались с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в рамках двухдневного рабочего визита в Великобританию в октябре 2020 года.

Ранее мы сообщали, что Мадонна выступила в поддержку Украины во время "бессмысленного вторжения России".

Мы также писали о том, что знаменитый американский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн приехал в Украину, чтобы заснять агрессию России.

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Кейт Миддлтон Принц Уильям Вторжение России в Украину
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