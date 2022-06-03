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Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года вышли в свет вместе с королевской семьей (фото)

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Лондон, Великобритания, Пятница 03 июня 2022 18:24
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года вышли в свет вместе с королевской семьей (фото) Принц Гарри и Меган Маркл в Лондоне (Getty Images)
Автор: Марина Настевич

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Лондон на празднование Платинового юбилея правления Елизаветы II и впервые за последние два года вышли в свет вместе с королевской семьей.

Герцог и герцогиня Сассекские побывали на службе в соборе Святого Павла, которая состоялась 3 июня.

Елизавета II не смогла присутствовать на службе по причине плохого самочувствия - ей стало нехорошо накануне, после выхода на балкон Букингемского дворца, откуда королева приветствовала толпу подданых. Поэтому ее официально представлял принц Чарльз.

Также мероприятие посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон. Как сообщают королевские источники, пару посадили таким образом, чтобы исключить их контакт с Гарри и Меган.

По этому случаю Меган надела белое платье-пальто Dior в ансамбле с белоснежной шляпкой и классическими лодочками. Что касается Гарри, то он выбрал черный фрак поверх белой рубашки и брюки в серую полоску, а также надел свои военные медали и галстук.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года вышли в свет вместе с королевской семьей (фото)Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года вышли в свет вместе с королевской семьей (фото)Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года вышли в свет вместе с королевской семьей (фото)

Меган Маркл и принц Гарри присоединились к королевской семье на праздничной службе (Getty Images)

Пара рука об руку прошла в собор, где они присоединились к членам королевской семьи для службы.

Отметим, что накануне герцоги Сассекские уже общались с королевой, хотя на балкон вместе с ней не вышли - они смотрели юбилейный парад из одного из помещений Букингемского дворца. Пара привезла с собой из США детей - Арчи и 11-месячную Лилибет, но они пока на публике не появлялись.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года вышли в свет вместе с королевской семьей (фото)Меган Маркл и принц Гарри присоединились к королевской семье на праздничной службе (Getty Images)

Напомним, ранее принц Гарри прокомментировал участие в "Играх непокоренных" украинской команды. По его словам, удивительно, что многие украинские участники Игр воевали и после соревнования продолжат нести службу.

Мы также сообщали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили нейтралитет королевской семьи и публично выразили свою поддержку Украине и президенту Владимиру Зеленскому в войне с Россией.

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Меган Маркл Принц Гарри
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