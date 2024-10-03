Кейт Міддлтон розчулила фото з хворою на рак дівчиною

Кейт Міддлтон, яка нещодавно оголосила в мережі, що вона завершила курс хіміотерапії , знову почала виконувати свої обов'язки. Разом зі своїм чоловіком, принцом Вільямом, вона провела у Віндзорському замку зустріч із молодою дівчиною, яка також бореться з раком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в офіційному акаунті принца та принцеси Уельських у Instagram.

"Було дуже приємно зустрітися з Ліз сьогодні у Віндзорі. Талановитий молодий фотограф, чия креативність та сила надихнули нас обох. Дякую, що поділилися з нами своїми фотографіями та історією", - сказано у пості.

Також у публікації є зворушливий кадр, як Кейт обіймає хвору на рак дівчину. За повідомленням у ЗМІ, їй 16 років і вона бореться з агресивною формою раку, яку їй діагностували на початку цього року. Її мати, Вікі Робойна, розповіла, що, за словами лікарів, її доньці залишилося жити від 6 місяців до 3-х років.

Кейт Міддлтон із Ліз (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Як відомо, Міддлтон теж захоплюється фотографією та є патроном Королівського фотографічного товариства.

Зазначимо, що для цього заходу принцеса Уельська обрала костюм у трендовому відтінку осені 2024 року. Вбрання бордового кольору або, як його ще називають колір бургунді, складалося з піджака та штанів. Свій образ Кейт доповнила вишуканими сережками, а також зробила непомітний повсякденний макіяж та зачіску з об'ємними кучерями.

Кейт Міддлтон, принц Вільям та родина хворої дівчини (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Що відомо про хворобу Кейт Міддлтон

У березні принцеса Уельська повідомила, що лікується від раку, виявленого у неї під час планової операції в черевній порожнині.

Тоді британські ЗМІ писали, що Вільям був "спустошений" цією шокуючою новиною, і в нього було розбите серце, адже його батько, король Чарльз, також бореться з раком.

В емоційній телевізійній заяві, підтверджуючи свій діагноз, Міддлтон говорила про "неймовірно важкі кілька місяців для всієї родини".

Але водночас жінка продемонструвала величезну стійкість, підтримавши тих, хто теж бореться із тією ж хворобою.

"Для всіх, хто зіткнувся з цією хворобою. Будь ласка, не втрачайте віри та надії. Ви не самотні", - сказала принцеса у зверненні.

Кейт вже завершила профілактичну хіміотерапію. Зважаючи на все, лікування поки що дало позитивні результати. У будь-якому разі зараз 41-річна Міддлтон виглядає дуже добре.

Принцеса Уельська (фото: Getty images)