Кейт Миддлтон растрогала фото с больной раком девушкой

Кейт Миддлтон, которая недавно объявила в сети, что она завершила курс химиотерапии , снова приступила к выполнению своих обязанностей. Вместе со своим супругом, принцем Уильямом, она провела в Виндзорском замке встречу с молодой девушкой, которая также борется с раком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram.

"Было очень приятно встретиться с Лиз сегодня в Виндзоре. Талантливый молодой фотограф, чья креативность и сила вдохновили нас обоих. Спасибо, что поделились с нами своими фотографиями и историей", - сказано в посте.

Также в публикации есть трогательный кадр, как Кейт обнимает больную раком девушку. По сообщением в СМИ, ей 16-лет, и она борется с агрессивной формой рака, которую ей диагностировали в начале этого года. Ее мать, Вики Робойна, рассказала, что, по словам врачей, ее дочери осталось жить от 6 месяцев до 3-х лет.

Кейт Миддлтон с Лиз (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Как известно, Миддлтон тоже увлекается фотографией и является патроном Королевского фотографического общества.

Отметим, что для этого мероприятия принцесса Уэльская выбрала костюм в самом трендовом оттенке осени 2024 года. Наряд бордового цвета или, как его еще называют цвет бургунди, состоял из пиджака и брюк. Свой образ Кейт дополнила изысканными серьгами, а также сделала незаметный повседневный макияж и прическу с объемными локонами.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и семья больной девушки (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Что известно о болезни Кейт Миддлтон

В марте принцесса Уэльская сообщила, что лечится от рака, обнаруженного у нее во время плановой операции на брюшной полости.

Тогда британские СМИ писали, что Уильям был "опустошен" этой шокирующей новостью, и у него было разбито сердце, ведь его отец, король Чарльз, тоже борется с раком.

В эмоциональном телевизионном заявлении, подтверждая свой диагноз, Миддлтон говорила о "невероятно тяжелых нескольких месяцев для всей семьи".

Но вместе с тем женщина продемонстрировала огромную стойкость, поддержав тех, кто тоже борется с той же болезнью.

"Для всех, кто столкнулся с этой болезнью. Пожалуйста, не теряйте веру и надежду. Вы не одиноки", - сказала принцесса в обращении.

Кейт уже завершила профилактическую химиотерапию. Судя по всему, лечение пока дало положительные результаты. Во всяком случае сейчас 41-летняя Миддлтон выглядит очень хорошо.

Принцесса Уэльская (фото: Getty images)