Дієта Кейт Міддлтон: що їсть принцеса Уельська, яка бореться з раком

Кейт Міддлтон, якій на початку цього року діагностували рак , продовжує лікуватися та ретельно стежити за своїм станом. Один із важливих пунктів для відновлення сил - раціон королівської особи.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на HELLO! вирішило розповісти, які продукти вживає сьогодні принцеса Уельська.

Зазначимо, що Міддлтон знаходиться на ранніх стадіях профілактичної хіміотерапії, яку вона розпочала наприкінці лютого.

Професор Рамія Мокбель, консультант-дерматолог, яка спеціалізується на раку шкіри, в коментарі виданню розповіла, що пацієнтам, які проходять подібне лікування, необхідно дотримуватися збалансованої дієти, багатої на білки, вітаміни, вуглеводи і жири, щоб відновитися і компенсувати збитки, завдані хіміотерапією.

Що стосується вітамінів та біодобавок, дозволяється тільки вітамін D3. Щоб запобігти нудоті - поширеному побічному ефекту лікування - рекомендовано пити імбирний чай.

Принцеса Уельська (фото: Getty images)

"Після завершення хіміотерапії корисно зосередитися на середземноморській дієті. Це велика кількість фруктів, овочів, антиоксидантів і корисних ненасичених жирів, таких як омега-3, при одночасному зниженні споживання тваринних жирів, вуглеводів і оброблених продуктів", - зазначила Мокбель.

На щастя для королівської особи, її раціон і так уже сповнений свіжих фруктів, овочів та корисних жирів.

Сніданок

Як відомо, мама трьох дітей - велика шанувальниця смузі на сніданок. Як правило, вона змішує капусту, спіруліну (вид водоростей), матчу (листя зеленого чаю), шпинат, салат романо, листя коріандру та чорниці для отримання корисного ранкового напою.

Також принцеса Уельська може з'їсти тарілку вівсянки на сніданок.

Обід

Принцеса не вегетаріанка, але на обід вона переважно любить їсти страви без м'яса.

Під час її та Вільяма королівського туру по Індії шеф-кухар Рагху Деора, якому було доручено готувати страви для королівського подружжя під час їхнього перебування у палаці Тадж-Махал, розповів, що він подав обід із овочевих шашликів та каррі із сочевиці.

Згідно статті Daily Mail за 2014 рік, Кейт також любить кавунові салати, табуле, севіче та гаспачо. Також королівське подружжя обожнює суші.

Кейт Міддлтон (фото: Getty images)

Вечеря

Принцеса їсть такі самі вечірні страви, що і багато хто з нас: печеню, пасту та каррі.

Смажена курка - ще одна популярна страва у королівській родині. Відомо, що принц Гаррі зробив пропозицію Меган, поки вони готували їжу, і Кейт і Вільям теж її люблять. Королівський кореспондент Кеті Ніколл розповіла Vanity Fair у 2012 році: "Увечері вона віддається своєму хобі - готує улюблену вечерю Вільяма - смажену курку".

Перекус

Відомо, що принцеса надає перевагу корисним закускам, таким як сирі фрукти та овочі, наприклад, ягоди годжі. Раніше Кейт могла також поласувати попкорном разом із Вільямом.

Десерт

Після смачної вечері - десерт. Улюбленим пудингом королівської особи є класичний британський липкий ірисний пудинг. Кейт захоплюється випічкою і може сама спекти торт на день народження для дітей.

Кейт віддає перевагу різноманітній їжі (фото: Getty images)