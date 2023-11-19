Кейт Міддлтон у різдвяному вбранні повідомила гарну новину: про що мова

Кейт Міддлтон повідомила гарну різдвяну новину

Річ в тому, що принцеса Уельська знову проведе службу різдвяних колядок, де серед гостей будуть акушерки та вихователі ясел, щоб відсвяткували ті, хто підтримує маленьких дітей та сім’ї.

У традиційному святковому заході Кейт візьмуть участь члени королівської сім'ї, а король і королева, ймовірно, приєднаються до пастви, як і минулого року, разом з чоловіком принцеси Вільямом і двома її старшими дітьми принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою.

На радісному різдвяному фото, яке сповіщає про цю новину, показано, як принцеса обрізає ялинку у святковому джемпері від бренду Fair Isle від Holland Cooper.

Цього року сервіс буде відображати кампанію королівської особи у ранньому віці “Shaping Us”, яка запущена у січні та має на меті підкреслити важливість періоду становлення дитини.

Кейт Міддлтон у різдвяному вбранні повідомилагарну новину (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Поки невідомо, чи буде присутній принц Луї, якому зараз лише п'ять років. Минулого року його вважали занадто маленьким для такого свята.

На додаток до богослужіння у Вестмінстерському абатстві, по всій Великобританії буде проведено 12 громадських колядок, які будуть організовані лордами-лейтенантами та підтримані Королівським фондом Вільяма та Кейт.

"Це буде особливий момент, щоб подякувати всім тим, хто робить так багато для підтримки малюків, маленьких дітей та сімей у наших громадах по всій Великій Британії", - написала Кейт на своїй сторінці.

Принцса додала, що перша служба пройде вже 8 грудня, що здається, вже дуже скоро.

Кейт Міддлтон у різдвяному вбранні повідомилагарну новину (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)