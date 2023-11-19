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Кейт Миддлтон в рождественском наряде сообщила хорошую новость: о чем речь

Кейт в рождественских одеждах сообщила хорошую новость (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон всегда берет на себя много ответственных дел, которые важны для королевства. В канун Рождества их становится еще больше, поэтому у принцессы много новостей.

А о том, что Миддлтон сообщила у елки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на публикацию женщины в Instagram-профиле.

Кейт Миддлтон сообщила хорошую рождественскую новость

Дело в том, что принцесса Уэльская снова проведет службу рождественских колядок, где среди гостей будут акушерки и воспитатели яслей, чтобы отпраздновали те, кто поддерживает маленьких детей и семьи.

В традиционном праздничном мероприятии Кейт примут участие члены королевской семьи, а король и королева, вероятно, присоединятся к пастве, как и в прошлом году, вместе с мужем принцессы Уильямом и двумя ее старшими детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

На радостном рождественском фото, которое сообщает об этой новости, показано, как принцесса обрезает елку в праздничном джемпере от бренда Fair Isle от Holland Cooper.

В этом году сервис будет отображать кампанию королевского лица в раннем возрасте "Shaping Us", которая запущена в январе и имеет цель подчеркнуть важность периода становления ребенка.

Кейт Миддлтон в рождественских одеждах сообщила хорошую новость (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Пока неизвестно, будет ли присутствовать принц Луи, которому сейчас всего пять лет. В прошлом году он считался слишком маленьким для такого праздника.

В дополнение к богослужению в Вестминстерском аббатстве, по всей Великобритании будут проведены 12 общественных колядок, которые будут организованы лордами-лейтенантами и поддержаны Королевским фондом Уильяма и Кейт.

"Это будет особый момент, чтобы поблагодарить всех тех, кто делает так много для поддержки малышей, маленьких детей и семей в наших общинах по всей Великобритании", - написала Кейт на своей странице.

Принцса добавила, что первая служба пройдет уже 8 декабря, что, кажется, уже очень скоро.

Кейт Миддлтон в рождественских одеждах сообщила хорошую новость (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Ранее мы рассказывали о том, чтоКейт Миддлтон показала, как соединить изысканное черное платье с королевским жемчужным ожерельем.

Также читайте наш материал о том, какКейт Миддлтон поразила яркие наряды во время речи в Лондоне.

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Кейт МиддлтонРождество