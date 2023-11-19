Кейт Миддлтон в рождественском наряде сообщила хорошую новость: о чем речь

Кейт Миддлтон всегда берет на себя много ответственных дел, которые важны для королевства. В канун Рождества их становится еще больше, поэтому у принцессы много новостей.
А о том, что Миддлтон сообщила у елки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на публикацию женщины в Instagram-профиле.
Дело в том, что принцесса Уэльская снова проведет службу рождественских колядок, где среди гостей будут акушерки и воспитатели яслей, чтобы отпраздновали те, кто поддерживает маленьких детей и семьи.
В традиционном праздничном мероприятии Кейт примут участие члены королевской семьи, а король и королева, вероятно, присоединятся к пастве, как и в прошлом году, вместе с мужем принцессы Уильямом и двумя ее старшими детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.
На радостном рождественском фото, которое сообщает об этой новости, показано, как принцесса обрезает елку в праздничном джемпере от бренда Fair Isle от Holland Cooper.
В этом году сервис будет отображать кампанию королевского лица в раннем возрасте "Shaping Us", которая запущена в январе и имеет цель подчеркнуть важность периода становления ребенка.
Кейт Миддлтон в рождественских одеждах сообщила хорошую новость (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Пока неизвестно, будет ли присутствовать принц Луи, которому сейчас всего пять лет. В прошлом году он считался слишком маленьким для такого праздника.
В дополнение к богослужению в Вестминстерском аббатстве, по всей Великобритании будут проведены 12 общественных колядок, которые будут организованы лордами-лейтенантами и поддержаны Королевским фондом Уильяма и Кейт.
"Это будет особый момент, чтобы поблагодарить всех тех, кто делает так много для поддержки малышей, маленьких детей и семей в наших общинах по всей Великобритании", - написала Кейт на своей странице.
Принцса добавила, что первая служба пройдет уже 8 декабря, что, кажется, уже очень скоро.
Кейт Миддлтон в рождественских одеждах сообщила хорошую новость (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
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