Кейт Міддлтон показала, як поєднати вишукану чорну сукню з королівським перловим намистом (фото)

Кейт Міддлтон має власний стиль, який виділяє її з поміж інших. Та кожного разу їй вдається здивувати своїми новими образами. Цього разу принцеса одягнула чорну сукню у поєднанні з королівським намистом.

Про те, з якої нагоди дружина Вільяма одягнула намисто покійної королеви, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail.

Кейт Міддлтон поєднала чорну сукню з перловим намистом королеви Єлизавети II

Принцеса Уельська вшанувала пам’ять покійної королеви, відвідавши Фестиваль пам’яті в лондонському Королівському Альберт-Холі.

Жінка одягла довгу чорну класичну сукню від бренду Emilia Wickstead, яку вона вперше засвітила на зустрічі для високопоставлених гостей у 2022 році.

Також не могло обійтися без прикрас. З цієї нагоди Кейт обрала перлове намисто та відповідні сережки, які належали її Величності, разом із брошкою 1-го драгунського полку королеви, до якого вона була призначена головнокомандуючим у серпні 2023 року.

Варто зазначити, що її образ виглядає дуже стриманим та доречним, адже поєднує в собі лише класичні кольори, що є дуже символічними і доповнюють просту сукню траурного кольору.

Кейт Міддлтон одягнула намисто Єлизавети II (фото: instagram.com/katemiddletonprincessofwales)

Вона була в компанії принца Вільяма разом із королем Чарльзом, королевою Каміллою, принцесою Анною та іншими членами королівської родини, які також прикрасили свої образи червоними маками.

Міддлтон виступила з промовою, віддаючи данину пам’яті тим, хто загинув у битві за Атлантику.

Як пройшов вечір пам'яті

Члени королівської сім’ї переглянули виступ оркестру Королівської морської піхоти та приєдналися до інших гостей, щоб заспівати "Дорогий Господи та батько людства" після того, як книгу пам’яті, яка містила імена британських загиблих на війні, винесли в центр залу.

Після цього наживо зазвучав латиноамериканський гімн "Pie Jesu". Фестиваль завершився співом глядачів "God Save The King".

Кейт Міддлтон одягнула намисто Єлизавети II (фото: instagram.com/katemiddletonprincessofwales)