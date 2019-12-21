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Кейт Миддлтон і принц Уїльям знаходяться на границі розриву: деталі

STYLERПерсони    21.12.2019 - 16:05
Кейт Миддлтон і принц Уїльям знаходяться на границі розриву: деталі
Принц Уильям і Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджські можуть розвестись

Кейт Міддлтон і принц Вільям виглядають досить щасливою парою, хоча деякі джерела стверджують, що це лише на перший погляд. У відносинах герцогів давно панує плутанина, передають очевидці.

Ймовірно, у Кейт Міддлтон і принца Вільяма настала криза у відносинах. Цим пояснюється те, що під час зустрічі з волонтерами герцогиня відштовхнула свого чоловіка, коли той спробував до неї доторкнутися.

Кейт Миддлтон і принц Уїльям знаходяться на границі розриву: деталіКейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Також днями стало відомо, що герцоги Кембриджські прибули на різдвяну вечірку, влаштовану королевою Єлизаветою, в різних машинах: Кейт з принцесою Шарлоттою і принцом Луі, а Вільям - з принцем Джорджем.

І, незважаючи на те, що додому сімейство вирушило на одному авто, подібні ситуації здалися шанувальникам дивними, вони стверджують, що в королівській родині трапився розбрат.

Нагадаємо, що Меган Маркл приховала від громадськості важливий момент свого життя. Виявилося, що Маркл була заміжня за своїм бойфрендом, з яким зустрічалася 6 років. Інсайдер розповів, що стало причиною розлучення.

А також ми писали про те, що Кейт Міддлтон прибрала обмеження для дітей і з цієї причини на Різдво вона вирішила дозволити допитливим малюкам показати свої творчі навички.

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