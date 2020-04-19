Кейт Миддлтон поставила Меган Маркл на место: что произошло

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон более импонирует обществу, чем Меган Маркл

Кейт Миддлтон в очередной раз утерла нос Меган Маркл. В опросе, который был проведен среди двух тысяч респондентов, 35% проголосовали за герцогиню Кембриджскую и принца Уильяма. В то же время, за Меган Маркл и принца Гарри проголосовали всего 24%. Об этом информирует CNN.

Есть вероятность, что Меган и Гарри могли бы получить более высокую оценку, однако отказ от королевских обязанностей повлек последствия и люди отвернулись от супружеской пары.

"Меган и Гарри были действительно слишком приземленными. Маркл гораздо больше хотела заниматься волонтерством со своим супругом", - прокомментировал источник.

Тем временем принц Чарльз подтвердил, что в прошлом месяце в Шотландии он страдал от "легких" симптомов коронавируса. Это вынудило королеву выпустить сообщение, в котором она приветствовала усилия врачей и ученых по борьбе с вирусом.

Она сказала: "Мы чрезвычайно благодарны за опыт и приверженность наших ученых, врачей, служб неотложной помощи и государственных служб. Но сейчас, более чем когда-либо, у всех нас есть жизненно важная роль, которую мы должны играть как личности - сегодня и в ближайшие дни, недели, месяцы. Многим из нас нужно будет найти новые способы поддерживать связь друг с другом и обеспечивать безопасность своих близких".

Напомним, что Кейт Миддлтон больше не носит обручальное кольцо.

Мы писали, что Кейт Миддлтон осталась позади и проиграла Меган Маркл в "соревнованиях", которые устроило издание New York Times в качестве исследования при участии мониторинговой службы.