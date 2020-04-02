Кейт Миддлтон больше не носит обручальное кольцо: в чем причина

Кейт Миддлтон (фото: facebook.com.TheBritishMonarchy)

Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо и это вызвало много вопросов

Кейт Миддлтон перестала носить обручальное кольцо, которое ранее принадлежало покойной принцессе Диане. Предполагается, что это не связано с разрывом с принцем Уильямом, а таким образом герцогиня Кембриджская просто соблюдает гигиену рук.

В воскресенье Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились фотографиями в своем совместном аккаунте в Instagram о том, как супруги усердно работают из дома в условиях карантина.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На одном из снимков Кейт была в без бриллиантового обручального кольца с сапфиром. Ее решение убрать украшение, вероятно, связано с эффективностью мытья рук, что необходимо для остановки распространения вируса. Об этом сообщает People.

Это не первый раз, когда герцогиня Кембриджская предпочла не носить обручальное кольцо. Во время посещения Лондонской детской больницы в январе Кейт сняла кольцо в соответствии с политикой больницы в отношении минимальных украшений. Поскольку ей пришлось тщательно вымыть руки перед тем, как отправиться на экскурсию в палаты и лечебные зоны.

В 2018 году в Университете штата Джорджия было проведено исследование, которое показало, что из-за колец появляется защищенная область на коже, в которой могут размножаться бактерии. В ходе экспериментов было выявлено, что те, кто не носил кольца, могли убить больше бактерий во время мытья рук, чем те, кто носил украшения.

Напомним, что Кейт Миддлтон осталась позади и проиграла Меган Маркл в "соревнованиях", которые устроило издание New York Times в качестве исследования при участии мониторинговой службы.