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Кейт Міддлтон поставила Меган Маркл на місце: що сталося

STYLERПерсони    19.04.2020 - 08:25
Кейт Міддлтон поставила Меган Маркл на місце: що сталося
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон більше імпонує суспільству, ніж Меган Маркл

Кейт Міддлтон в черговий раз втерла ніс Меган Маркл. В опитуванні, яке було проведено серед двох тисяч респондентів, 35% проголосували за герцогиню Кембриджську та принца Вільяма. У той же час, за Меган Маркл і принца Гаррі проголосували лише 24%. Про це інформує CNN.

Є ймовірність, що Меган і Гаррі могли б отримати більш високу оцінку, однак відмова від королівських обов'язків спричинила наслідки і люди відвернулися від подружньої пари.

"Меган і Гаррі були дійсно надто приземленими. Маркл набагато більше хотіла займатися волонтерством зі своїм чоловіком", - прокоментувало джерело.

Тим часом принц Чарльз підтвердив, що минулого місяця в Шотландії він страждав від "легких" симптомів коронавірусу. Це змусило королеву випустити повідомлення, в якому вона привітала зусилля лікарів та вчених по боротьбі з вірусом.

Вона сказала: "Ми надзвичайно вдячні за досвід і відданість наших вчених, лікарів, служб невідкладної допомоги та державних служб. Але зараз, більш ніж коли-небудь, у всіх нас є життєво важлива роль, яку ми повинні грати як особистості - сьогодні і в найближчі дні, тижні, місяці. Багатьом з нас потрібно буде знайти нові способи підтримувати зв'язок один з одним і забезпечувати безпеку своїх близьких".

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон більше не носить обручку.

Ми писали, що Кейт Міддлтон залишилася позаду і програла Меган Маркл у "змаганнях", які влаштувало видання New York Times в якості дослідження за участю моніторингової служби.

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Новини України Кейт Міддлтон
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