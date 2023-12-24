Кейт Миддлтон показала, в каком наряде посетила рождественское чаепитие (фото)

Кейт Миддлтон ежегодно поздравляет взрослых и детей с Рождеством и готовит по этому случаю специальные социальные мероприятия. Также у пинцесса есть собственный телевизионный проект, который связан с детьми.

О том, как и с какой целью прошли чаепитие принцессы с детьми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с посланием на Instagram королевской особы и издание Daily Mail.

Кейт Миддлтон посетила рождественское чаепитие

Принцесса Уэльская удивила своим ярким нарядом на рождественском чаепитии с детьми, которое будет транслироваться в рамках королевского проекта "Вместе на Рождество".

41-летняя Кейт Миддлтон пообщалась с детьми и сотрудниками организации о том, как они помогают вдохновлять молодежь, которая растет в сопровождении пятерых детей, жизнь которых, собственно, и сформировали положительные наставники.

На фотографиях, выложенных принцессой Уэльской в свой личный блог, она изображена вместе с психиатрической сестрой на пенсии из Сассекса, которая работает волонтером в местных школах и держит принцессу за руку, пока они весело общались.

Кейт Миддлтон на рождественском чаепитии (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Кейт во время чаепития также познакомилась с братьями Джорджем и Генри Барнардами в возрасте 12 и 10 лет, прошедших музыкальную терапию в детском хосписе Восточной Англии, где Кейт является патроном.

Королевское лицо говорило с братьями об их любви к музыке, рассказывая, что принц Джордж любит играть на гитаре, принцесса Шарлотта любит петь, а принц Луи является поклонником барабанов.

Затем принцесса подарила ребятам хорошо упакованные подарки, которые они не откроют к Рождеству.

Для этого Кейт выбрала праздничный красный кардиган за 1350 фунтов стерлингов с белым воротником от своего любимого бренда Miu Miu. Чтобы сохранить праздничную атмосферу, она соединила его с брюками в тон и выбрала естественный макияж.

Свои волосы она уложила в фирменные свободные волны, которые часто носит.

В этом году рождественская служба принцессы сосредоточена на жизненно важном раннем детстве и благодарности тем, кто поддерживает самых молодых членов общества в решающие первые годы в рамках кампании "Формируем нас".