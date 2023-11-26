UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кейт Міддлтон показала, як стильно поєднати трендову спідницю з чорною водолазкою

Кейт Міддлтон показала, як поєднувати базові і трендові речі (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Кейт Міддлтон завжди дивує своїми стильними вбраннями та поєднанням речей. Її стиль є особливим та дуже цікавим, оскільки принцеса любить давати речам "друге дихання".

Про те, як багатодітна мати поєднала класичну чорну водолазку з трендовою спідницею, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People та Instagram-сторінку прихильниці королівської особи.

Кейт Міддлтон показала, як поєднати класичну водолазку з модною спідницею 

Днями дружина Вільяма завітала до Baby Bank в дуже сучасному, стильному та водночас класичному вбранні. Жінка одягнула звичайну чорну водолазку під горло, яку дуже влучно поєднала з темно-коричневою спідницею довжиною міді, що є дуже модною цього року. 

Спідницю Кейт затягнула ремінцем, аби почуватися в неї більш комфортно та підкреслити свою тоненьку талію. 

А ось свій стильний лук Міддлтон доповнила високими замшевими чоботами на підборах темно-коричневого кольору, які прикриває її спідниця. Також Кейт вибрала золоті сережки з великими рожевими камінцями. 

Для завершення такого спокійного, осіннього та елегантного образу принцеса одягла довге пальто у кольорі кемел, яке вже декілька років, навіть десятиліть не виходить з осінніх трендів та вважається класикою жіночого гардероба. 

Кейт Мідлтон вдало поєднала класику і тренд у новому образі (фото: instagram.com/life.of.a.future.queen)

Що було на діловій зустрічі королівської особи з Baby Bank

41-річна принцеса Уельська допомогла нанести останні штрихи грота Санти під час гострого візиту до благодійної організації, яка допомагає нужденним дітям. Вона відвідала Sebby's Corner у Барнеті на північному заході Лондона - це дитячий банк, який забезпечує безпеку для сімей, які потребують їжі та одягу в Барнеті, Хартфордширі та Лондоні.

Королівська особа не лише допомогла організаторам, а ще й поспілкувалась з дітьми й подарувала їм книжки. Відомо, що жінка завжди бере активну участь у проектах, що безпосередньо стосуються діточок та їхнього добробуту.

Кейт Мідлтон вдало поєднала класику і тренд у новому образі (фото: instagram.com/life.of.a.future.queen)

Раніше ми розповідали про те, як Кейт Міддлтон і принц Вільям збираються на "подвійне побачення".

Також читайте наш матеріал про те, що Принцеса Уельська вперше одягла тіару королівської династії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кейт Міддлтонтренди