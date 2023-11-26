Кейт Міддлтон показала, як стильно поєднати трендову спідницю з чорною водолазкою

Кейт Міддлтон завжди дивує своїми стильними вбраннями та поєднанням речей. Її стиль є особливим та дуже цікавим, оскільки принцеса любить давати речам "друге дихання".
Про те, як багатодітна мати поєднала класичну чорну водолазку з трендовою спідницею, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People та Instagram-сторінку прихильниці королівської особи.
Днями дружина Вільяма завітала до Baby Bank в дуже сучасному, стильному та водночас класичному вбранні. Жінка одягнула звичайну чорну водолазку під горло, яку дуже влучно поєднала з темно-коричневою спідницею довжиною міді, що є дуже модною цього року.
Спідницю Кейт затягнула ремінцем, аби почуватися в неї більш комфортно та підкреслити свою тоненьку талію.
А ось свій стильний лук Міддлтон доповнила високими замшевими чоботами на підборах темно-коричневого кольору, які прикриває її спідниця. Також Кейт вибрала золоті сережки з великими рожевими камінцями.
Для завершення такого спокійного, осіннього та елегантного образу принцеса одягла довге пальто у кольорі кемел, яке вже декілька років, навіть десятиліть не виходить з осінніх трендів та вважається класикою жіночого гардероба.
Кейт Мідлтон вдало поєднала класику і тренд у новому образі (фото: instagram.com/life.of.a.future.queen)
41-річна принцеса Уельська допомогла нанести останні штрихи грота Санти під час гострого візиту до благодійної організації, яка допомагає нужденним дітям. Вона відвідала Sebby's Corner у Барнеті на північному заході Лондона - це дитячий банк, який забезпечує безпеку для сімей, які потребують їжі та одягу в Барнеті, Хартфордширі та Лондоні.
Королівська особа не лише допомогла організаторам, а ще й поспілкувалась з дітьми й подарувала їм книжки. Відомо, що жінка завжди бере активну участь у проектах, що безпосередньо стосуються діточок та їхнього добробуту.
Кейт Мідлтон вдало поєднала класику і тренд у новому образі (фото: instagram.com/life.of.a.future.queen)
Раніше ми розповідали про те, як Кейт Міддлтон і принц Вільям збираються на "подвійне побачення".
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