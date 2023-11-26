Кейт Міддлтон показала, як стильно поєднати трендову спідницю з чорною водолазкою

Кейт Міддлтон показала, як поєднати класичну водолазку з модною спідницею

Днями дружина Вільяма завітала до Baby Bank в дуже сучасному, стильному та водночас класичному вбранні. Жінка одягнула звичайну чорну водолазку під горло, яку дуже влучно поєднала з темно-коричневою спідницею довжиною міді, що є дуже модною цього року.

Спідницю Кейт затягнула ремінцем, аби почуватися в неї більш комфортно та підкреслити свою тоненьку талію.

А ось свій стильний лук Міддлтон доповнила високими замшевими чоботами на підборах темно-коричневого кольору, які прикриває її спідниця. Також Кейт вибрала золоті сережки з великими рожевими камінцями.

Для завершення такого спокійного, осіннього та елегантного образу принцеса одягла довге пальто у кольорі кемел, яке вже декілька років, навіть десятиліть не виходить з осінніх трендів та вважається класикою жіночого гардероба.

Кейт Мідлтон вдало поєднала класику і тренд у новому образі (фото: instagram.com/life.of.a.future.queen)

Що було на діловій зустрічі королівської особи з Baby Bank

41-річна принцеса Уельська допомогла нанести останні штрихи грота Санти під час гострого візиту до благодійної організації, яка допомагає нужденним дітям. Вона відвідала Sebby's Corner у Барнеті на північному заході Лондона - це дитячий банк, який забезпечує безпеку для сімей, які потребують їжі та одягу в Барнеті, Хартфордширі та Лондоні.

Королівська особа не лише допомогла організаторам, а ще й поспілкувалась з дітьми й подарувала їм книжки. Відомо, що жінка завжди бере активну участь у проектах, що безпосередньо стосуються діточок та їхнього добробуту.

Кейт Мідлтон вдало поєднала класику і тренд у новому образі (фото: instagram.com/life.of.a.future.queen)