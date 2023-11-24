Кейт Міддлтон і принц Вільям збираються на "подвійне побачення": про що мова

Кейт Міддлтон і принц Вільям досить часто відвідують королівські зустрічі з представниками інших королівських сімей, але не часто ці приводи бувають не діловими.

Про те, з якої нагоди Кейт Міддлтон разом з чоловіком Вільямом відвідують подвійне побачення зі шведською родиною, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Кейт Міддлтон і принц Вільям збираються на подвійне побачення

Принц і принцеса Уельські оголосили, що вони збираються подивитися виступ популярного співака "Turn Back Time" на Королівському естрадному виступі 30 листопада разом зі своїми шведськими друзями та партнерами - кронпринцесою Вікторією та принцом Даніелем. Жартома це називають “подвійним побаченням”, адже зустрінуться дві подружні пари, та ще й з приводу цікавої події.

У щорічному шоу в лондонському Королівському Альберт-Холі також візьме участь шведська поп-зірка Зара Ларссон і ця подія стане чимось на кшталт королівської зустрічі для родини принца і принцеси Уельських.

Кейт Міддлтон і принц Вільям збираються на "подвійне побачення" (фото: Getty images)

Оскільки Вільям і Вікторія є спадкоємцями своїх відповідних престолів, вони також поділяють унікальний зв’язок і мають унікальне місце для продовження тісних відносин між двома королівськими родинами та їхніми двома країнами. Саме тому вони підтримують гарні стосунки і періодично влаштовують сімейні зустрічі.

Вільям і Кейт були постійними королівськими почесними гостями на вар'єте і востаннє були присутні на ньому аж в листопаді 2021 року. Традиція королівської сім’ї відвідувати театралізовану подію почалася з прапрадіда принца Вільяма короля Георга V у 1921 році.

За даними інсайдерів, після шоу обидві королівські пари підуть за лаштунки, щоб зустрітися та особисто поспілкуватися з деякими виконавцями.

А ось що чекатиме їх потім, поки невідомо. Проте вже очевидно, що час вони проведуть з користю для підтримки ділових зв'язків між династіями.