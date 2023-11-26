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Кейт Миддлтон показала, как стильно соединить трендовую юбку с черной водолазкой

Кейт Миддлтон показала, как совмещать базовые и трендовые вещи (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон всегда удивляет своими стильными нарядами и сочетанием вещей. Ее стиль особенный и очень интересный, поскольку принцесса любит давать вещам "второе дыхание".

О том, как многодетная мать соединила классическую черную водолазку с трендовой юбкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People и Instagram-страницу поклонницы королевского лица.

Кейт Миддлтон показала, как соединить классическую водолазку с модной юбкой

На днях жена Уильяма посетила Baby Bank в очень современном, стильном и одновременно классическом наряде. Женщина надела обычную черную водолазку под горло, которую очень удачно соединила с темно-коричневой юбкой длиной миди, очень модной в этом году.

Юбку Кейт затянула ремешком, чтобы чувствовать себя более комфортно и подчеркнуть свою тоненькую талию.

А вот свой стильный лук Миддлтон дополнила высокими замшевыми сапогами на каблуке темно-коричневого цвета, которые прикрывает ее юбка. Также Кейт выбрала золотые серьги с большими розовыми камешками.

Для завершения такого спокойного, осеннего и элегантного образа принцесса надела длинное пальто в цвете кемел, которое уже несколько лет, даже десятилетий не выходит из осенних трендов и считается классикой женского гардероба.

Кейт Миддлтон удачно соединила классику и тренд в новом образе (фото: instagram.com/life.of.a.future.queen)

Что было на деловой встрече королевского лица с Baby Bank

41-летняя принцесса Уэльская помогла нанести последние штрихи грота Санты во время острого визита в благотворительную организацию, которая помогает нуждающимся детям. Она посетила Sebby's Corner в Барнете на северо-западе Лондона - это детский банк, обеспечивающий безопасность для семей, нуждающихся в еде и одежде в Барнете, Хартфордшире и Лондоне.

Королевское лицо не только помогло организаторам, но и пообщалось с детьми и подарило им книги. Известно, что женщина всегда активно участвует в проектах, непосредственно касающихся детишек и их благосостояния.

Кейт Миддлтон удачно соединила классику и тренд в новом образе (фото: instagram.com/life.of.a.future.queen)

Ранее мы рассказывали о том, как Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются на "двойное свидание".

Также читайте наш материал о том, что Принцесса Уэльская впервые надела тиару королевской династии.

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Кейт Миддлтонтренди