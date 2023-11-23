Принцеса Уельська вперше одягла тіару королівської династії, яку світ не бачив з 1930 років

Кейт Міддлтон вміє дивувати публіку своїми цікавими елементами образів. Не секрет, що вона любить втілювати образи принцеси Діани. Та інколи жінка дістається й речей інших членів королівської династії.

Про те, з якої нагоди принцеса одягнула тіару покійної цариці Рози Стратмор, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People , The Court Jeweller та Instagram- сторінку прихильників принцеси.

Кейт Міддлтон одягнула тіару покійної цариці Рози Стратмор

41-річна принцеса Уельська відвідала державний банкет у Букінгемському палаці, який є частиною державного візиту президента Республіки Корея Юн Сук Йо та першої леді Кім Кеон Хі. Вона приєдналася до короля Чарльза, королеви Камілли, принца Вільяма та інших членів королівської родини.

Дружина Вільяма була одягнена у довгу сукню молочного кольору, що було прикрашене камінцями й синьою стрічкою через плече.

Варто сказати, що сукня дуже пасує принцесі. В ній вона виглядає немов справжня наречена з 19-го століття. Саме тоді такі сукні були основою жіночого гардероба і демонстрували стриману красу та елегантність.

На честь цієї події Кейт вирішила одягти ще й тіару, яку ніхто не чіпав з 1930 року, цей квітковий головний убір є частиною колекції Королеви-матері та належить цариці Розі Стратмор.

Кейт Міддлтон одягнула тіару ціриці Сретморт (фото: instagram.com/katemiddletonprincessofwales)

Історичні дані про тіару, яку одягла Кейт

За даними The Court Jeweller, назва аксесуара походить від імені батька королеви-матері, який був графом Стратмор і Кінгхорн та подарував прикрасу на весілля, коли вона вийшла заміж за принца Альберта - майбутнього короля Георга VI та батька королеви Єлизавети.

Відомо, що королева Єлизавета II успадкувала тіару від своєї матері у 2002 році, але вона ніколи не носила її публічно за життя. Протягом багатьох років її згадували як можливу весільну діадему для різних королівських наречених, але вона знаходилась в тіні до 2023 року, допоки її не торкнулася рука принцеси Уельської.

Кейт Міддлтон одягнула тіару ціриці Сретморт (фото: instagram.com/katemiddletonprincessofwales)