Кейт Миддлтон находится под давлением из-за Меган Маркл: что произошло

Кейт Миддлтон взяла на себя больше королевских обязанностей после "Мегсита". Из-за этого герцогиня Кембриджская находится под "давлением". Причиной тому является необходимость в модернизации монархии после сложения полномочий герцогами Сассекскими. Об этом сообщила отмеченная наградами журналистка и помощник редактора The Telegraph Камилла Томини.

Телекомпания, которая специализируется на королевской семье, объявила на утреннем шоу в Великобритании, что 38-летняя мать троих детей успешно "вышла из тени".

"Это движение монархии вперед, но на герцогиню Кембриджскую действительно оказывают давление, чтобы вынудить членов королевской семьи двигаться в будущее", - объяснила Томини.

Также эксперт прокомментировала место принца Уильяма.

"Да, принц Уильям - звезда, но в последнее время все дело в Кейт, и она значительно улучшила свою "игру", - добавила журналистка.

При этом путь Кейт Миддлтон за время пребывания Меган Маркл в королевской семье изменился, считает эксперт.

"Теперь она выбрала свой собственный путь, сосредоточившись на первых годах воспитания детей. Она хочет посвятить свою трудовую жизнь детству и тому, как это влияет на взрослую жизнь. Она делала это тайно уже восемь лет. Сейчас она выходит из тени принца Уильяма, чтобы проложить свой собственный путь будущей принцессы Уэльской", - заявила Томини.

Журналистка поделилась, что другие члены королевской семьи после "Мегксита", как и Миддлтон, будут играть более важную роль, включая дочь королевы Елизаветы II принцессу Анну, а также Софи, графиню Уэссекскую.

Королевский писатель Лесли Кэрролл ранее сказал Fox News, что теперь на супругу Уильяма будет возлагаться больше королевских обязанностей, чем когда-либо прежде.

"Королева может ожидать, что Кейт усилит свои выступления в Великобритании и будет еще более популярной, став лицом и покровителем дополнительных благотворительных организаций и фондов. Меган больше не будет в Великобритании, чтобы разделить обязанности", - добавил Кэрролл.