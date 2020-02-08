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Трепетное признание: преподаватели Кейт Мидлтон рассекретили ее школьное прошлое

Lite » Стиль жизни 08.02.2020 - 16:21
Трепетное признание: преподаватели Кейт Мидлтон рассекретили ее школьное прошлое
Кейт Миддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Наставники герцогини Кембриджской вспомнили о ее достижениях

Кейт Миддлтон во время официального визита в мужем принцем Уильямом в Южный Уэльс успела побывать в центре валлийской металлургической промышленности Порт-Толбот, посетить спасательную станцию на мысе Мамблс, а также заглянуть в местное кафе-мороженное. Возле заведения ее ждал настоящий сюрприз – повидать герцогиню Кембриджскую приехали ее учителя из школы Сент-Эндрюс, графство Беркшир.

Жена принца Уильяма в детстве посещала начальную школу вместе со своей сестрой Пиппой и братом Джеймсом Миддлтоном, пишет HELLO. Во время посещения кафе-мороженого в Мамблсе, Кейт получила записку от своих бывших воспитателей, Дениз и Кевина Эванс-Оллфордов, в которой говорилось, что они с нетерпением ждут встречи с любимой ученицей. Воссоединение Кетрин и ее наставников после 20-летнего перерыва в общении вышла трогательной и эмоциональной.

Миссис Эванс-Оллфорд, учитель физкультуры Кейт, и мистер Оллфорд, который преподавал французский и немецкий языки, добрались до кафе-мороженого из своего дома в Кармартене, что неподалку от Мамблса, в надежде хотя бы мельком увидеть свою знаменитую бывшую ученицу.

Трепетное признание: преподаватели Кейт Мидлтон рассекретили ее школьное прошлое

Скриншот: трепетная встреча Кейт Миддлтон со своими учителями (instagram.com/katemiddletonalloutfits)

Они написали записку и передали ее сотруднику королевской службы безопасности, который затем вручил послание герцогине Кембриджской.

В конце официального визита Кетрин нашла время для общения с наставниками. Она была рада видеть бывших преподавателей и даже первой обняла их. Герцогиня Кембриджская отметила, что "мир тесен" и заявила, что хотела бы привить детям то, чему ее научили в родной начальной школе.

Трепетное признание: преподаватели Кейт Мидлтон рассекретили ее школьное прошлое

Скриншот: трепетная встреча Кейт Миддлтон со своими учителями (instagram.com/katemiddletonalloutfits)

Супруги Оллфорд отметили, что будущая жена принца Уильяма была прилежной ученицей. Она также демонстрировала прекрасные результаты в спорте и вместе с сестрой Пиппой была одной из лучших в плавании.

Напомним, что ранее герцогиня Кембриджская едва удержала юбку во время порыва ветра, сверкнув стройными ножками.

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