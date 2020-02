Герцогиня Дулиттл: Кейт Миддлтон умилила дружбой с ламой и козленком

Кейт Миддлтон на ферме The Ark Open Farm (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт отправилась в очередное путешествие в рамках программы 5 Big Questions on the Under Fives

Кейт Миддлтон умеет покорять поклонников! На днях герцогиня Кембриджская посетила ферму The Ark, которая находится в городе Ньютаунардс (Северная Ирландия). Пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщает, что визит в Северную Ирландию состоялся в рамках реализации масштабной программы герцогини Кембриджской “5 Big Questions”. Напомним, программа нацелена на развитие детей Великобритании в возрасте до 5 лет. Так как согласно проведенным исследованиям, будущая социализация ребенка определяется в возрасте именно от 0 до 5 лет.

Обычно в рамка подобных визитов супруга принца Уильяма посещает образовательные учреждения, больницы, приюты. Общается с их сотрудниками, а также с родителями и детками. 12 февраля герцогиня Кэтрин решила совершить необычный визит на ферму для животных. Здесь Миддлтон успела пообщаться не только с работниками The Ark Open Farm, но даже с ее милыми обитателями.

При этом отмечается, что и на ферме герцогиня встретилась с местными родителямя, бабушками и дедушками. И поговорила с ними о том, как они воспитывают маленьких детей, что они думают о первых годах их жизни.

Кейт Миддлтон на ферме The Ark Open Farm (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

“То, что мы переживаем в самые ранние годы - от утробы до пяти лет, - способствует формированию нашей будущей жизни. Герцогиня провела время, встречаясь с семьями по всей стране и узнавая о проблемах, с которыми они сталкиваются, а также беседовала с учеными, экспертами, организациями и практиками. Опрос «5 больших вопросов для детей младше 5 лет» предназначен для того, чтобы собрать воедино мысли как можно большего числа людей. Каждый играет важную роль в обеспечении прочного, здорового фундамента для самых маленьких граждан нашего общества”, - говорится в сообщении пресс-службы королевского двора Великобритании.

Вернемся же к визиту герцогини. На ферме Кэтрин была в своем любимом образе в стиле кантри-шик (что подобает месту). Миддлтон появилась на публике в короткой куртке-жакете цвета хаки с накладными карманами британского бренда Barbour и облегающих черных брюках. Брючки в который раз подчеркнули стильные ножки своей обладательницы и ее отличную фигуру. Довершает стильный повседневный выход водолазка сиреневого оттенка. Образ дополнили высокие сапоги из коричневой кожи, декорированные кисточками.

Волосы герцогиня уложила в легкие волнами. Макияж сделан с акцентом на максимальную естественность. Изюминкой образа стали изысканные золотые серьги в виде ветвей папоротника.

Герцогиня Кэтрин прогулялась по территории фермы и даже познакомилась с ее обитателями: альпака, ламы, козлята. Супруга принца Уильяма даже покормила козлят из бутылки.

Не побоялась герцогиня заглянуть и в местный террариум! Снимки, сделанные фотографами, прекрасно передают атмосферу, царящую во время этого визита Миддлтон. Это однозначно самые позитивные кадры недели.

Позже Миддлтон направилась в кофейню Social Bite в Абердине - в Шотландии. Герцогиня Кембриджская посетила кафе, чтобы поговорить с сотрудниками, волонтерами и клиентами, которые в свое время были бездомными. Герцогиня расспросила сотрудников о том, как их печальный опыт раннего детства повлиял на их дальнейшую жизнь.

Social Bite - это социальная кофейня в Шотландии, где не только разливают кофе, но также раздают еду и горячие напитки бездомным. В организации также работают сотрудники, которые сами пережили бездомность.

Обратим внимание, что в кофейню герцогиня пришла в уже знакомом образе - сиреневая водолазка под горло, черные брюки. Однако вместо куртки-хаки Кейт Миддлтон выбрала более изысканный серый кардиган. На ножках вместо сапог красовались черные закрытые ботинки на устойчивом каблуке.