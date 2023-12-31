Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились планами на 2024 год

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже успели объявить, какие планы у них на новый 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили планы на 2024 год.

Принц и принцесса Уэльские завершили уже многие свои планы на первую часть следующего года. Но прежде чем они уйдут в свою королевскую работу, состоятся празднования Нового года, по случаю которого состоится встреча с семьей Кейт, включая ее нового племянника Иниго и возвращение их детей в школу. .

В следующем году супругов ждут международные путешествия, а их пунктом назначения будет Рим, Италия. В прошлом году Кейт официально не выезжала за границу, а Уильям уехал на несколько дней в Польшу, чтобы посетить британские войска на границе с Украиной и выразить поддержку беженцам. Принц также посетил Сингапур для вручения своей третьей премии "Earthshot".

В новом году королевская пара также продолжит свои текущие кампании - инициативу Уильяма "Homewards", которая борется беспризорностью и программу Кейт "Shaping Us", поддерживающую раннее развитие детей. Позже в том же году Уильям проведет четвертый год своей премии "Earthshot Prize".

Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили планы на 2024 год (фото: Getty images)

Королевская пара будет поддерживать 75-летнего короля Чарльза и 76-летнюю королеву Камиллу как дома, так и за рубежом. Их вспомогательная роль стала очевидной в октябре, когда пара помогла приветствовать президента Южной Кореи во время его визита в Великобританию, а также помогли принять дипломатический корпус на ежегодном приеме в Букингемском дворце. Кейт сияла, отделывая парадные комнаты во дворце в тиаре "Узел влюбленного".

Сосредоточение Кейт по ее инициативе "Формируем нас" приведет к тому, что бизнес может помочь семьям с маленькими детьми. Королевское лицо запустило свою бизнес-группу в начале этого года, и в начале 2024 этого будет больше внимания.

Их регулярные визиты в Уэльс и подобные прогулки и официальные выступления вместе с королем и королевой будут частью их календаря в 2024, поскольку, скорее всего, в июне состоится свадьба крестного отца принца Джорджа, герцога Вестминстерского.

Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили планы на 2024 год (фото: Getty images)