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Кейт Міддлтон більше не носить обручку: в чому причина

STYLERЖиття    02.04.2020 - 07:09
Кейт Міддлтон більше не носить обручку: в чому причина
Кейт Міддлтон (фото: facebook.com.TheBritishMonarchy)

Кейт Міддлтон зняла обручку і це викликало багато запитань

Кейт Міддлтон перестала носити обручку, яке раніше належала покійній принцесі Діані. Передбачається, що це не пов'язано з розривом з принцом Вільямом, а таким чином герцогиня Кембриджська просто дотримується гігієну рук.

У неділю Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися фотографіями у своєму спільному акаунті в Instagram про те, як подружжя старанно працює з дому в умовах карантину.

Кейт Міддлтон більше не носить обручку: в чому причина

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На одному зі знімків Кейт була без діамантової обручки з сапфіром. Її рішення прибрати прикрасу, ймовірно, пов'язано з ефективністю миття рук, що необхідно для зупинки поширення вірусу. Про це повідомляє People.

Це не перший раз, коли герцогиня Кембриджська вважала за краще не носити обручку. Під час відвідин Лондонської дитячої лікарні в січні Кейт зняла обручку у відповідності з політикою лікарні щодо мінімальних прикрас. Оскільки їй довелося ретельно вимити руки перед тим, як відправитися на екскурсію в палати і лікувальні зони.

У 2018 році в Університеті штату Джорджія було проведено дослідження, яке показало, що через обручки з'являється захищена область на шкірі, в якій можуть розмножуватися бактерії. У ході експериментів було виявлено, що ті, хто не носив обручки, могли убити більше бактерій під час миття рук, ніж ті, хто носив прикраси.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон залишилася позаду і програла Меган Маркл у "змаганнях", які влаштувало видання New York Times в якості дослідження за участю моніторингової служби.

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