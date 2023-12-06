Кейт Міддлтон у блискучій сукні зачарувала тіарою принцеси Діани

Кейт Міддлтон у ніжній сукні зачарувала тіарою принцеси Діани

Принцеса Уельська завітала на різдвяний дипломатичний прийом у Букінгемському палаці в рожево-золотій сукні від бренду Jenny Packham Georgia, вартістю приблизно 5000 фунтів стерлінгів, яка була прикрашена яскравими блискітками.

Кейт поєднала приголомшливу бальну сукню, яку вона раніше одягала на весіллі наслідного принца Йорданії Хусейна та принцеси Раджви в червні 2023 року, з поясом Великого хреста Королівського Вікторіанського Ордена.

Щоб додати гламуру та водночас ніжності, Кейт одягла тіару Cambridge Lover's Knot. Яскрава та неймовірно розкішна тіара з діамантами та перлами колись належала матері принца Вільяма, принцесі Діані, образи якої принцеса любить втілювати в життя.

Особливу увагу багатодітна мати приділяє саме прикрасам принцеси Діани. Кейт часто одягає її каблучки, підвіски, сережки, а тепер і тіару, яка мала велике значення для матері Вільяма.

Кейт Міддлтон зачарувала ніжним образом з тіарою (фото: instagram.com/royaltywithclaire)

Вперше Кейт побачили в цій вишуканій тіарі в грудні 2015 року на щорічному дипломатичному прийомі в Букінгемському палаці.

Королівська мати трьох дітей доповнила своє розкішне вбрання для важливого заходу в Лондоні приголомшливими діамантовими сережками-люстрами її покійної Величності від бренду Greville.

Для цього важливого заходу Кейт вибрала стриманий макіяж із димчастими тінями для повік та ніжною помадою натурального кольору.

А ось волосся Міддлтон прибрала назад за допомогою тіари Lovers Knot, що виглядало досить незвично для звичних луків принцеси Уельської.

Кейт Міддлтон зачарувала ніжним образом з тіарою (фото: instagram.com/royaltywithclaire)