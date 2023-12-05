Кейт Міддлтон продемонструвала, як взимку носити яскравий брючний костюм

Кейт Міддлтон дуже любить носити саме класичні костюми в різних кольорах. Але вона досить рідко обирає нейтральні кольори.

Про те, якого кольору Кейт Міддлтон обрала костюм для відкриття дитячої лікарні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail.

Кейт Міддлтон показала, як носити яскравий костюм взимку

Днями принцеса Уельська завітала на відкриття дитячої лікарні у досить яскравому кольорі - морська хвиля. Колір дуже насичений, красивий та глибокий. Зокрема, для Кейт це зовсім не дивний вибір, оскільки вона полюбляє такі відтінки.

Дружина Вільяма майже завжди на ділові зустрічі вибирає брючні костюми, оскільки вони підкреслюють дипломатичність, серйозність намірів принцеси, елегантність та її особливий королівський статус.

Загалом взимку досить важко підібрати верхній одяг, який буде пасувати до класичного брючного костюму, але їй це вдається. Можливо, так позитивно на формування Міддлтон впливає клімат, що є досить теплим.

Виходячи з того, що королівська особа розгулює на вулиці у самому костюмі, то можна зробити висновок, що зимова погода поки не дісталась до Британії.

Кейт одягла жакет і штани кольору морська хвиля, а також підібрала кофтинку під костюм такого ж відтінку. Свій простий та водночас яскравий образ, Міддлтон доповнила синіми туфлями човниками, які також виглядають яскраво.

Кейт Міддлтон у яскрвіому костюмі (фото: Getty images)

Символізм кольору морська хвиля

Назва даного відтінку походить від уявлення глибини, моці та спокою води, яка пронизана сонячним світлом. А сам колір вважають королівським через його цікавість, неоднозначність та глибину, яку не так просто можна роздивитися з першого погляду.

Тому зовсім не дивно, що дружина принца Вільяма доволі часто обирає такі глибокі й насичені кольори для ділових зустрічей та вечірніх образів.