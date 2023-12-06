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Кейт Миддлтон в блестящем платье очаровала тиарой принцессы Дианы

Кейт Миддлтон (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон уже годами доказывает, что она умеет очаровать своими образами, которые выбирает очень тщательно и соответственно поводам для встречи.

О том, с каким платьем Кейт присоединила тиару, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail и Instagram поклонников принцессы.

Кейт Миддлтон в нежном платье очаровала тиарой принцесы Дианы

Принцесса Уэльская посетила рождественский дипломатический прием в Букингемском дворце в розово-золотом платье от бренда Jenny Packham Georgia, стоимостью примерно 5000 фунтов стерлингов, украшенного яркими блестками.

Кейт соединила потрясающее бальное платье, которое она раньше одевала на свадьбе наследного принца Иордании Хусейна и принцессы Раджвы в июне 2023 года с поясом Большого креста Королевского Викторианского Ордена.

Чтобы добавить гламур и одновременно нежность, Кейт надела тиару Cambridge Lover's Knot. Яркая и невероятно роскошная тиара с бриллиантами и жемчугом когда-то принадлежала матери принца Уильяма, принцессе Диане, образы которой любит принцесса воплощать в жизнь.

Особое внимание многодетная мать уделяет именно украшениям принцессы Дианы. Кейт часто одевает ее кольца, подвески, серьги, а теперь и тиару, которая имела большое значение для матери Уильяма.

Кейт Миддлтон очаровала нежным образом с тиарой (фото: instagram.com/royaltywithclaire)

Кейт впервые увидели в этой изысканной тиаре в декабре 2015 года на ежегодном дипломатическом приеме в Букингемском дворце.

Королевская мать троих детей дополнила свой роскошный наряд для важного мероприятия в Лондоне потрясающими бриллиантовыми серьгами-люстрами ее покойного Величества от бренда Greville.

Для этого важного мероприятия Кейт выбрала сдержанный макияж с дымчатыми тенями для век и нежной помадой натурального цвета.

А вот волосы Миддлтон убрала назад с помощью тиары Lovers Knot, что выглядело довольно необычно для привычных лугов принцессы Уэльской.

Кейт Миддлтон очаровала нежным образом с тиарой (фото: instagram.com/royaltywithclaire)

Ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон продемонстрировала, как зимой носить яркий брючный костюм.

Также читайте наш материал о том, как Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются на "двойное свидание".

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