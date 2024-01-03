Кендалл Дженнер стала обличчям відомого бренду і показала атмосферні фото

Кендалл Дженнер - відома модель, яка неодноразово ставала обличчям світових брендів і FWRD не став виключенням.

Про те, які кадри вийшли у колаборації Дженнер і FWRD, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бренду.

Кендалл Дженнер стала обличчям світового бренду

Кендалл безумовно є законодавцем нових тенденцій. Дівчина у свій час сприяла сходженню спортивно-повсякденного стилю, популяризувавши, наприклад, велосипедні шорти та відверто мінімалістські светри, які й досі є трендовими.

Дженнер роками вибудовувала свою кар’єру та заслуговувала звання однієї з найзатребуваніших моделей, яка нині співпрацює з найпопулярнішими світовими брендами та у власному стилі представляє їхні нові та особливі колекції.

Кендалл Дженнер стала обличчям відомого бренду (фото: instagram.com/fwrd)

Днями бренд FWRD показав нову колекцію, обличчям якої, стала Дженнер і саме вона змогла передати потрібний настрій та гірську атмосферу. Адже фотосесія проходила десь у горах і Кендалл демонструвала зимові костюми, в яких неможливо замерзнути й речі класичного стилю на фоні засніжених склонів та будиночку.

Модель приміряла декілька красивих образів і змінювала свій макіяж, отже фотозйомка проходила у кілька етапів. До того ж є інформація, що модель є креативною директоркою FWRD і саме вона відповідає за візуал, підбір моделей та співпрацю з іншими брендами й моделями. Виходить, що частково ця колекція належить і самій Дженнер.

Кендалл Дженнер стала обличчям відомого бренду (фото: instagram.com/fwrd)