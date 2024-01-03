Кендалл Дженнер стала лицом известного бренда и показала атмосферные фото

О том, какие кадры вышли в коллаборации Дженнер и FWRD, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бренда.

Кендалл Дженнер стала лицом мирового бренда

Кендалл, безусловно, является законодателем новых тенденций. Девушка в свое время способствовала восхождению спортивно-повседневного стиля, популяризировав, например, велосипедные шорты и откровенно минималистские свитера, которые до сих пор являются трендовыми.

Дженнер годами выстраивала свою карьеру и заслуживала звание одной из самых востребованных моделей, которая сотрудничает с самыми популярными мировыми брендами и в собственном стиле представляет их новые и особые коллекции.

Кендалл Дженнер стала лицом знаменитого бренда (фото: instagram.com/fwrd)

На днях бренд FWRD показал новую коллекцию, лицом которой стала Дженнер и именно она смогла передать нужное настроение и горную атмосферу. Фотосессия ведь проходила где-то в горах и Кендалл демонстрировала зимние костюмы, в которых невозможно замерзнуть и вещи классического стиля на фоне заснеженных падежев и домика.

Модель примеряла несколько красивых образов и меняла свой макияж, так что фотосъемка проходила в несколько этапов. К тому же есть информация, что модель является креативной директор FWRD и именно она отвечает за визуал, подбор моделей и сотрудничество с другими брендами и моделями. Выходит, что частично эта коллекция принадлежит и самой Дженнер.

Кендалл Дженнер стала лицом знаменитого бренда (фото: instagram.com/fwrd)